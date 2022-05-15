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【彈票黨】34歲男網售8萬名錶反失近14萬　警提醒注意事項

社會 11:33 2022/05/15

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熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

（警方fb圖片）

警方周六（14日）表示，接獲多宗「進階彈票黨」騙案，當中牽涉最大損失案件是一名34歲男子於網上以8萬多元放售名貴手錶，與騙徒相約地鐵站交收。騙徒以支票銀碼錯寫成$138,000為名，手錶到手後再誘騙男子把多付的$5萬元退回。男子其後驚覺「彈票」，蒙受損失近14萬元。

警方指，4名賣家在網上平台分別出售智能電話、手錶和手袋，遇上騙徒假扮買家不單以空頭支票付款，更於交收時以「銀碼寫大咗」或「重複入票」等幌子，騙去貨物之餘更哄騙對方把「多收」的貨款退還，賣方數日後知悉支票未能兌現始知受騙。

警方建議個人賣家盡量避免接受支票付款。如以轉賬方式收款，應留意「可用餘額」有否增加，切勿單憑「入數紙」和「戶口結餘」等視為成功轉帳。

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責任編輯：余思嵐

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