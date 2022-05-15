【TVB救收視】方東昇《尋人記II》下周四推出　《尚食》吳謹言許凱「延禧CP」搶收視

▲ 吳謹言、許凱主演新劇《尚食》。

早前《金宵大廈2》網上討論熱烈，而且製作認真，可是收視不似預期，全劇平均17.4點。接棒《雙生陌生人》首周首周收視創歷來新低只得13.5，TVB更將該劇刪減5集濃縮至20集提早大結局。

而足本版25集的《雙生陌生人》在5月27日大結局後於myTV SUPER播出。而下周重整排陣，方東昇的新聞部節目《尋人記II》將於下周四（5月19日）推出。

至於劇集方面，由《延禧攻略》製作人于正率領《延禧攻略》班底吳謹言、許凱主演的《尚食》，接棒《食腦喪B》於明天周一（5月16日）在翡翠台播出。

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美食版《延禧攻略》

被稱為美食版《延禧攻略》的《尚食》劇情講述明朝永樂年間，姚子衿（吳謹言飾）入選尚食局宮女，對中華美食技藝不斷追求的她，復原很多失傳了的歷代飲食名譜，最終憑精湛廚藝升級為尚食局司膳。子衿亦因美食與朱瞻基（許凱飾）結下「美味情緣」，共譜一波三折的愛情故事。

《尚食》在今年2月於內地開播，網上累計播放量已逾23億。《尚食》最大賣點是吳謹言與許凱「延禧」CP「再續前緣」，二人在《延禧攻略》中飾演的魏瓔珞與傅恆由於無緣走到最後，令劇迷大感唏噓。

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多達上千道菜餚

如今事隔4年二人不但「復合」，更會修成正果，劇迷自然更加期待及興奮；而吳謹言與許凱劇中的甜蜜互動，亦保證隔住個Mon都甜到漏。

美食為《尚食》全劇重要元素，為了展現中華美食文化的博大精深，劇組花7至8個月時間作資料搜集，劇中涉及的菜餚多達上千道，涵蓋了魯、川、粵、京、閩、浙、蘇、徽等中國各大菜系，亦會穿插介紹各種明代宮廷御膳製作過程。

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「去繁從簡」美學風格

據悉，劇組有時為呈現一個美食鏡頭，同一道菜需要反複製作數十次，製作非常認真。

布景方面，劇集美術團隊籌備接近半年，搭建近20個主場景及200多個散景，並貫徹「去繁從簡」的美學風格，以簡單線條及豐富色彩為劇集呈現出獨特的油畫風。

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