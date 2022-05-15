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【財爺網誌】陳茂波料最新失業率再惡化　疫情持續回穩漸有改善

社會 11:50 2022/05/15

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財政司司長陳茂波。（經濟日報資料圖片）

政府公布，本港首季經濟按年實質收縮4%，與預先估計相同，結束之前4個季度的增長趨勢，貨物出口亦結束連續6個季度的增長，整體投資開支的跌幅也進一步擴大，勞工市場嚴重受壓。財政司司長陳茂波今日（15日）表示，受疫情影響，預計4月份的經濟數據仍然偏弱，經過最近的定期覆檢，決定將本港全年經濟增長的預測由原來的2至3.5%，下調到1至2%。只要做好風險管理及應變預案，本港經濟即使在複雜多變的環境下亦能穩定前行。

陳茂波在在網誌指，本周將發表的失業率是二至四月份數字，期內仍反映著疫情高峰期的狀況，故可以預期數字將進一步惡化。但是，過去這一個多月疫情逐步受控，社交距離措施亦分階段放寬，向前看的話，只要疫情持續回穩，失業率可望見底及漸有改善。除了疫情的打擊，中美關係張力持續、國際地緣政治局勢緊張，外圍通脹升溫及加息趨勢，都困擾著全球以至本港的經濟前景。

他又稱，市民毋須太悲觀，只要疫情穩步受控、穩住信心，本港經濟可望回穩及稍有增長，雖然難以控制外圍環境的變化，但只要做好風險管控及自身的工作，壓力和挑戰只會促使我們的經濟更具彈性和韌力。

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責任編輯：余思嵐

 

 

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