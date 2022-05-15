【姐姐是家人】邀請打工30年姐姐當婚禮姊妹　新娘感激多年付出：呢份情係一世嘅

▲ 新娘邀請外傭姐姐當婚禮姊妹。

遇到好姐姐，猶如多了一位親人。有女網民今日（15日）在社交平台分享，工人姐姐在她家打工30多年，湊大了3兄妹，一直擔當管家角色。近日事主結婚，特意邀請工人姐姐做其中一位姊妹，並感激她多年來的付出，「呢一份情，係一世嘅」。

網民梁小姐在facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」發帖，她表示，她家的工人姐姐來自泰國，自20多歲便在她家工作，至今做了超過30年，湊大了3兄妹，與媽媽的關係情同姊妹，與她則是她朋友，

與其說係工人，不如說係管家。

梁小姐又指，可能工人姐姐在農村出生，為人單純簡樸。她認為，僱主用真心與姐姐相處，未必確保她一樣同樣真心以待，但若不這麼做，就不會建立到真正的互信和良好的關係。

▲ 姐姐在婚禮時的笑容甜美。（梁小姐授權轉載）

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邀請姐姐當姊妹

而在她結婚當日，她邀請了工人姐姐擔當其中一個姊妹，一來她認為工人姐姐是她的好朋友，二來亦希望給予姐姐機會扮靚化妝、著靚裙。她回想，如果不是姐姐選擇在過去30多年在她家服務，可能她會認識另一半，步入聖堂。

佢犧牲佢嘅青春，固然係為養佢泰國嘅家人，但同時成就咗我哋一家人，呢一份情，係一世嘅。

不少網民紛紛表示感動，睇到眼濕濕，並認同與姐姐坦誠溝通，互相尊重才可以建立到好關係。點擊睇更多網民留言：

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文章內容獲梁小姐授權轉載。

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責任編輯︰林愛娜