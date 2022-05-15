【第五波疫情】梁卓偉指疫苗防感染幾乎無效　稍有差池即處於第六波疫情風口浪尖

▲ 梁卓偉指疫苗防感染幾乎無效，稍有差池即處於第六波疫情風口浪尖。（資料圖片）

港大醫學院周六（14日）舉行內部會議，港大醫學院院長梁卓偉預料，香港或將於兩周後爆發第六波疫情。他又在社交平台上表示，疫苗在防感染方面幾乎無效，若防控稍有差池，即處於第六波疫情的風口浪尖之上。

日前港大醫學院在社交網站緊急呼籲師生勿到堅尼地城用膳，事件一度引起該區居民恐慌。梁卓偉發文表示，新冠疫苗雖可以預防嚴重的並發症和死亡，但在預防感染方面幾乎沒有效果。而港大醫學院與主要醫院共享教職工和學生，不發出警告是不負責任的。

他續指，雖然本港的疫苗覆蓋率已接近100%，但個人仍然可能被感染並攜帶病毒進入醫院病房，導致免疫力弱人士之間出現爆發。

梁卓偉指，醫學院發出警告當日該區的污水病毒量水平，與過往有逾百宗確診地區的病毒水平相若。隨後公共屋邨強制檢測中，發現的陽性個案比率達1.3%，而全港的陽性比率約為0.1%，即有10倍差距。

梁卓偉強調，雖過去數周，香港每日確診數字維持在約300宗，病毒的即時有效繁殖率維持在1，但若稍有差池，便將處於第六波疫情的風口浪尖之上。

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記者：黃穎津