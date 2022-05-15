【打擊毒品】警截查私家車檢價值萬元可卡因拘2男　涉15歲少年及36歲男子

▲ 警截查私家車檢價值萬元可卡因拘2男，涉15歲少年及36歲男子。（警方提供）

警方在截查可疑私家車時揭有15歲少年涉販毒。

新界南衝鋒隊昨日（14日）凌晨約5時在區內巡邏期間，在新葵街發現1名男童及1名男子在一私家車上形跡可疑，並拋下一包懷疑毒品，遂上前截查。人員在該包懷疑毒品中檢獲約7.4克懷疑霹靂可卡因，市值約11,500元。人員遂拘捕該名15歲男童及該名36歲男子涉嫌「販毒」。所有被捕人現正被扣留調查。案件交由葵青警區重案組第一隊跟進。

警方留意到近期毒品案被捕者有年輕化趨勢，相信犯罪集團利用年輕人「搵快錢」的心態作招徠，提供利誘吸引年輕人協助販運危險藥物，而年輕人亦在沒有深思熟慮的情況下犯案。警方提醒年輕人切勿為了「搵快錢」而鋌而走險。

警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊行動。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁，年輕人切勿以身試法。警方亦呼籲家長必須多關心子女及留意他們的行為，並向他們灌輸正確的價值觀，以免「毒販」有機可乘。

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記者：黃穎津