【扮靚達人】林芊妤助媽媽成功逆齡　Coffee分享媽媽合照：由內到外散發自信

▲ Coffee幫媽媽大變身！

貴為瑜伽教練的林芊妤（Coffee）身形當然弗爆，皆因她絕無偷懶，日日都很勤力做運動，就算早前在澳洲回港在隔離酒店，都不忘做運動，除了做瑜伽外，還在跑步機練跑，故身形如此苗條，絕對是有原因。

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媽媽新舊照大對比

近日Coffee在社交網上載與媽媽的合照，見林媽媽樣子非常年輕，身形弗爆，被網民大讚她與Coffee猶如兩姊妹一樣，保養得宜。

隨後，Coffee又上載林媽媽一張六年前的舊照，相中所見，林媽媽與現時的身形還是皮膚都甚有差別，簡直是判若兩人。

▲ 這個真的是林媽媽？

積極為媽媽大變身 令媽媽變靚

原來林媽媽有那麼大的轉變，全因Coffee的大力鞭策。

在這幾年，Coffee很積極幫媽媽大變身，務求令對方走上變靚之路：「我仲講過有啲成績嘅話會同大家分享，到呢幾日都仲有人問我幾時會拍，我哋今日終於完成咗啦！下一條YouTube片，我就會同大家分享整個過程，同埋我究竟對佢做過啲咩手腳，好好期待一下。」

Coffee續說：「 我要令全世界嘅女人都變得靚靚 ，我要你哋由內在到外在散發自信。」不少網民紛紛留言指很期待看林媽媽的變身過程。

其實早前Coffee亦在網上曾指林媽媽從來也沒用過護膚品，而且不會襯衣服也不會扮靚更別說化妝，其臉上的皮膚是完全零彈性，故Coffee很想為媽媽作出改變：「這一兩年我開始幫她扮靚，因為我很想告訴她就算年紀不輕，也可以做一個風韻猶存的女人。」

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透露媽媽最初由抗拒變為逐漸接受

她又指最初媽媽很抗拒，但慢慢看到自己的改變，亦逐漸接受：「因為她真的看見自己愈來愈美，皮膚也愈來愈好、皺紋也淡了很多，而且心態也開始變得正面，所以我真的認為自己是成功了，將佢由一個樣貌老過真實年齡的女人，成功變回56歲年齡相若的樣貌，沒錯！！是回春啊！」

而Coffee亦認為世上從來沒有醜的女人，只有懶的女人：「扮靚愛自己也不是為了討好任何人，而是要討好自己讓自己快樂。」