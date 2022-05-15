【東張西望】再發文為採訪「老鼠屋」事件辯解　利穎怡：為社群發聲是我工作原動力

▲ 利穎怡昨晚再度在社交平台發聲。

被封為正義女神的《東張西望》主持利穎怡早前報道美孚「老鼠屋」事件，追訪到貝澳，找到屋主，對方多番拒絕回應，態度惡劣及情緒激動，更「批踭」襲擊利穎怡，採訪團隊報警求助，事後警方拘捕了一名70歲陳姓女子，涉嫌普通襲擊，保釋候查。

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事件近日被網民多番討論，有人覺得利穎怡採訪手法有問題，當中亦有不少留言令她相當難受，利穎怡更為此而哭了多天，不過她覺得有需要為同業發聲，表示會追究到底。不過都有網民力撐，覺得《東張》為好多小市民發聲，政府部門先積極處理。

昨日利穎怡再度為事件發聲，她在社交平台上載歷年追訪新聞的圖片，她說：

從事資訊節目「東張西望」好幾年，作為一位外景與廠主持，回憶這些年來涉獵了很多不同大大小小的追訪事件，很多都是一些基層的事情......無奈或無助的都有，我的能力雖微小但能以主持的身份替向我們求助的社群發聲，是我做這份工作的源（原）動力，亦希望將來社會能更關注而且有更多資源去處理。

她又坦言面對網民的攻擊，了解到自己內心不夠強，更表示謝謝所有聲音，提醒自己要進步：

於我而言，我了解到自己內心不算是強大，但是我和自己說：人無完人，每一次做得不足，剛好提醒自己這是一個進步的空間。謝謝所有的聲音，對我來說一切都是最好的安排，謝謝觀眾們一直接受一個不完美的我，充(衷)心感恩。

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甘願下嫁公屋男

很多女星揀偶都比較注重對方的經濟能力，但利穎怡就甘願為愛下嫁公屋男，19年，利穎怡與報稱居住青衣公屋的關姓圈外男友結婚，她指剛剛回流香港時認識對方，老公並非有錢人，但她強調感情不應與金錢掛鈎，二人互相扶持，走過人生高低，已很幸福。她曾公開合照，感激對方一直以來的陪伴，又表示除了每天說我愛你之外，決定每天都要親他一下，感情很甜蜜。

多倫多大學畢業高材生

利穎怡家有一姊一兄，曾在香港就讀中小學，預科畢業時獲兩間大學取錄，卻選擇獨自前往加拿大升學。她修畢多倫多大學經濟學系學士課程後，曾返港任職公關，其後參加《2011香港小姐競選》而入行；2012年客串《愛·回家》，期間得到一位導演鼓勵，遂決定再修讀香港中文大學表演藝術系課程，並報名參加第26期無綫電視藝員訓練班，再成為其中一名《東張》的外景主持，利穎怡在加國留學說得一口流利英語，她曾在節目採訪一位外藉瑜伽導師，問對方會否擔心疫情再次令健身中心停業時，大騷流利英語，非常犀利。

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責任編輯︰王明芳