【耐藥性細菌】藥房抗菌素批發供應5年跌至5.7%　陳肇始：首份計劃減緩耐藥性問題取良好成果

▲ (陳肇始網誌提供)

政府於2017年7月發表行動計劃，為應對抗菌素耐藥性勾劃出主要範疇和目標。食物及衞生局局長陳肇始今日（15日）表示，在減緩耐藥性的出現和防止其蔓延方面取得良好成果，當中社區藥房抗菌素的批發供應量持續下降，由2016年的18.5%下跌至2021年的5.7%，有信心可以穩步邁向第二份行動計劃（2023-2027）訂下的目標。

陳肇始在網誌中指，抗生素是用作治療細菌感染的藥物，雖能殺滅致病細菌，亦能殺死體內正常細菌，增加耐藥性細菌滋生的風險。耐藥性細菌產生的速度比研發新的藥物快，耐藥性問題若不獲改善，有效的治療方案會愈趨減少。

將繼續依據國際衞生組織的建議，以「一體化健康」作為防控策略。而除了人類及動物藥物、農業和食品外，我們亦會探討環境因素在耐藥性問題上的影響，以及如何動員全社會採取跨界別的整全策略，作出應對工作。有關策略將會載列於今年年底公布的下一份行動計劃內。

她又稱，下一階段的行動計劃（2023－2027）將會延續首份行動計劃的六大範疇，包括透過監測和研究增強知識、完善抗菌素在人類和動物身上的使用、透過有效的環衞設施、衞生和感染預防措施減低感染率、透過有效的宣傳教育和培訓，提高大眾對抗菌素耐藥性的認知和理解、促進抗菌素耐藥性的相關研究、以及加強夥伴關係和鼓勵相關持份者參與。除了繼續和強化現有的目標及詳細行動外，下一份計劃亦會加入一系列的優先項目和行動指標，令政府及各持份者可集中資源，更有效地對抗抗菌素耐藥性的威脅。

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責任編輯：余思嵐

