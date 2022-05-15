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【土地房屋】李家超：行政及法律程序仍有壓縮空間　非魔術師不會低估難度

政治 12:54 2022/05/15

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李家超。（梁偉榮攝）

特首當選人李家超表示，將來會重點處理土地房屋問題，但不會低估過程的困難度。又透露，其中一個想法是將10年房屋計劃的後5年部分公營房屋，推前供應。

李家超今出席電台節目時表示，土地房屋問題困擾多年，每屆政府都很努力，不會說自己是魔術師，他期望，壓縮相關程序，雖然現屆政府正在做，但仍有空間壓縮行政和法律程序，重提未來會成立兩個由司長級官員帶領的工作小組處理，亦要加強統籌的工作。

不會每項項目都設KPI

李家超表示，上任後會優先設立公務員緊急動員機制，以及「解決跨代貧窮試驗計劃」，形容兩項都可用關鍵績效指標（KPI）方式檢視成效，但強調，不會所以項目都設立KPI，僅針對部分事項。

另外，李家超早上向選舉主任遞交法定聲明，表明不屬於任何政黨和政黨成員，並承諾任期內不會成為任何政黨的成員。至於何時會到北京接受任命，李家超表示，有關事情由中央決定，相信中央決定後會公布。

被問到會否擔心有第六波疫情，以至影響回歸活動及中央領導人來港，李家超說有關疫情問題，相信現屆政府會好好處理，而回歸的安排，行政長官辦公室會與候任辦好好溝通。

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責任編輯：林曉君

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