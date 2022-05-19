【工業發展】陳祖恒促制訂工業發展藍圖　黃元山倡涵盖創科元素

▲ 立法會今通過有關推動香港工業發展的無約束力議案。（資料圖片）

立法會今通過「制訂全盤工業藍圖，推動香港工業發展」的無約束力議案。創新及科技局局長薛永恒表示，政府正竭盡全力，推動創科和「再工業化」發展。商務及經濟發展局副局長陳百里表示，投資推廣署將舉辦全球推廣活動，包括本地及國際研討會、論壇及圓桌會議等，加強創科領域的推廣。

▲ 陳祖恒建議政府制訂全盤及具前瞻的工業發展藍圖。（資料圖片）

議案由紡織及製衣界陳祖恒動議。會議上，多人認為政府對工業支援不足，其中，新民黨主席葉劉淑儀點名批評，前特首曾蔭權在任期間去工業化，只注重商貿服務是短視，令香港工業及創科發展，喪失黃金十年。

陳祖恒建議政府，制訂全盤及具前瞻的工業發展藍圖；優化各項工業及創科的資助計劃，以及有關用地、人才、稅務等政策；優化「再工業化」政策；加大力度支援及推廣本地設計和品牌，提升「香港製造」的地位，將之推廣至國內和國際市場等。

▲ 黃元山認為，未來工業和創科發展互相緊扣。（資料圖片）

提出修正案的選委界議員黃元山則認為未來工業和創科發展互相緊扣，相輔相成，建議制訂工業發展藍圖時，要加入創科元素。他又倡議，尋求中央允許制度性突破，並更積極與深圳市政府合作，更快、更深、更廣發展深港河套，並提議，重點提出招商引資、招才引智的策略，以實施具國際競爭力的優惠政策吸引龍頭企業及頂尖人才落戶。

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責任編輯：林曉君