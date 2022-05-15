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【當選特首】李家超料未來5年工作艱辛　由太太選擇參與多少行政長官夫人工作

政治 13:34 2022/05/15

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李家超和太太林麗嬋。（資料圖片）

特首當選人李家超預計未來五年工作艱辛，給家庭太太的時間會較少，衷心感謝太太一直支持。至於將來太太會參與多少作為行政長官夫人的工作，會讓她自行選擇。

李家超今出席電台節目時提到，多年來因公職少了時間照顧太太，指太太因為照顧家庭，現時自己身體亦需被照顧，希望未來五年，在完成工作外，亦盡量關心太太，他說，太太明白他辛苦，但亦明白行政長官職務責任重大，是光榮使命，服務社會和市民，希望她會支持。

李家超今早見記者時被問及太太健康情況，李家超表示，不希望太公開對方的個人生活，形容自己給予太太及家庭的時間相對較少，「要盡量照顧好他們」，強調太太將來參與多少特首夫人工作，將讓她自行選擇。

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責任編輯：林曉君

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