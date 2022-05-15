【揚威海外】旅發局聖誕除夕騷橫掃5項國際大獎　評審形容活動充滿創意

▲ 配上煙火與激光效果的加強版「幻彩詠香江」。(旅發局提供)

旅發局舉辦的「香港跨年倒數演唱會」和一系列的聖誕和倒數活動近期揚威海外，合共橫掃5個國際獎項。

其中，「香港跨年倒數」活動在「Eventex Awards 2022」中，勇奪「娛樂活動」組別的金獎及「現場表演」組別銀獎。同時於亞太區權威廣告及營銷媒體《Campaign》主辦的「活動營銷大獎2022」中，榮獲「最佳戶外活動」銀獎。評審形容活動充滿創意，亦在公眾安全及防疫上採取足夠且有效的措施，對舉辦其他大型活動帶來正面影響。

「香港跨年倒數」活動由一眾人氣歌手包括江海迦、許廷鏗、李幸倪、馮允謙、鄭欣宜、MIRROR，以及香港管弦樂團呈獻的戶外演唱會，配合加有煙火與激光效果的加強版「幻彩詠香江」和M+巨型倒數時鐘，吸引超過100個本地﹑內地及海外傳媒直播或轉播，估計全球覆蓋人次超過24億。

至於同樣在西九文化區舉行、以全港最高巨型聖誕樹作招徠的「香港繽紛冬日巡禮」，也獲得「活動營銷大獎2022」的「最佳公眾活動」及「最佳活動製作」銅獎。

▲ 香港繽紛冬日巡禮。(旅發局提供)

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責任編輯：余思嵐

