【季候風來襲】天文台料明早氣溫約19度　周二及周三天色好轉有陽光

▲ 本港地區下午及今晚天氣預測 大致多雲，稍後有幾陣驟雨。(資料圖片)

天文台今日（15日）表示，在南海北部有一道低壓槽為本港帶來驟雨雷暴天氣，部分地區錄逾10毫米雨量紀錄，吹著大偏東風，在過去數日港九部分地區接到山泥傾瀉報告。預計今日多雲，有幾陣驟雨，部分地區能見度較低，今晚氣溫下降至約21度。展望明天氣溫下降至19度，隨後天色好轉，但本周後期一道廣闊低壓槽會再為本港帶來不穩定天氣。

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天文台預測本港地區今日大致多雲，稍後有幾陣驟雨，吹和緩至清勁東至東北風，離岸間中吹強風。展望明日仍有幾陣驟雨，早上市區氣溫下降至19度左右，新界再低一兩度。隨後一兩日部分時間有陽光，氣溫逐步回升。東北季候風會在明日為廣東帶來稍涼的天氣。受乾燥的大陸氣流影響，本周中期華南天色好轉。

根據9天天氣預報，明天大致多雲，有幾陣驟雨，旱上氣溫下降至19度。周二至周四部分時間有陽光。周六短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。稍後局部地區有雷暴。

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責任編輯：余思嵐