【DSE2022】DSE完成所有科目筆試　林鄭月娥籲考生好好規劃升學安排

▲ DSE完成所有科目筆試，林鄭月娥籲考生好好規劃升學安排。（林鄭月娥 Carrie Lam Facebook）

中學文憑試昨日（14日）所有科目的筆試。行政長官林鄭月娥表示，感謝「抗疫團隊」、考評局和學校人員為數萬名考生付出的努力，讓他們安心應考。她又籲考生可利用等待成績這段時間，好好規劃升學安排，並預祝考生百尺竿頭、更進一步。

林鄭月娥指，本屆政府為考獲一定成績的DSE畢業生提供多元化的升學途徑，除了由教資會資助的八所大學的學士學位課程外，亦有自資院校的指定專業/界別課程資助計劃（例如護士學士學位課程）、為修讀自資學士學位課程學生提供每年33,200元的資助，以及內地大學升學資助等。

她又表示，雖然不認同「一試定終身」的説法，但現實是每年DSE對於數以萬計的中六生和自修生做好生涯規劃、抉擇升學或就業等出路十分重要，不少考生花上數年時間挑燈夜讀，為的就是在為期數周的公開試力爭佳績。因此在過去三年，林鄭月娥都要求教育局不要輕言取消或延遲考試，關心各項籌備開考的工作，包括提供額外資源、要求其他部門全力配合和到訪設於學校的試場，務求讓考生在病毒傳播風險可控的大前提下安心應考。

今年籌備DSE因面對傳播力極高的Omicron和第五波嚴峻疫情而更具挑戰。林鄭月娥表示，在新冠疫情下舉行的2022年DSE在各方努力下順利完成，令人鬆一口氣。她又指，政府和考評局竭力加強防控措施，包括首度引入要求考生和考務人員每日先進行快測，以減低考場感染風險，同時貫徹「一個不能少」的精神，在竹篙灣社區隔離設施設立特別考場，安排抗疫專車接送等。對於各位「抗疫團隊」、考評局和學校人員為數萬名考生付出的努力，林鄭月娥表示衷心感謝。

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記者：黃穎津