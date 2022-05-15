【地球一小時 2022】AK+Alton跳唱《Rebound》　林家謙壓軸現身

▲ A與Alton演繹跳唱歌《Rebound》。

世界自然基金會（WWF）主辦、商業電台協辦的《地球一小時 2022》網上音樂會於昨晚（5月14日）以線上形式順利舉行。

一眾《地球一小時2022》活動大使包括：林家謙、江𤒹生（AK）、陳健安、黃妍、ToNick及雷霆881葉宇澄、叱咤903阿正、Elsie，到場為大家演唱，同時大玩遊戲分享環保心得，提醒大眾惜用資源的重要性。

▲ MIRROR成員Alton驚喜現身。

響應「世界候鳥日」

音樂會由三位DJ擔任活動司儀，活動甫開始，司儀為觀眾分享全球「世界候鳥日」的主題。

他們希望能藉是次音樂會呼籲觀眾共同關注候鳥及其生境地保護，以生活態度守護生態，與大家一起享受好音樂同時認識可持續生活方式。

▲ DJ葉宇澄、阿正、Elsie合唱《給十年後的我》。

Alton驚喜現身

《地球一小時2022》活動大使AK以《特登》為音樂會打頭陣，更送上全新派台歌曲《信之卷》。

接著AK的MIRROR隊友王智德（Alton）更驚喜現身，與一眾舞蹈員為大家獻上二人合作歌曲《Rebound》的首次現場表演，全程又跳又唱，為活動帶來熾熱氣氛。

及後由另一組大使ToNick延續熱鬧氛圍，先與AK合唱《鬼滅之日》，再一連送上三首歌曲《好想拯救地球》、《再見止痛藥》及《玩物喪偶》，為大家在陽光下帶來熱血獻唱。

隨後，司儀邀請AK與ToNick參與「生活態度由我猜」遊戲，利用手勢、動作等肢體語言讓其他隊員猜中螢幕上題目內容，透過遊戲分享環保節能生活態度，眾人為求得勝皆手忙腳亂，為活動增添不少樂趣。

▲ AK與ToNick合唱《鬼滅之日》。

DJ合唱《給十年後的我》

期間葉宇澄、阿正、Elsie合唱《給十年後的我》，三人準備期間更笑稱在眾多歌手面前獻唱實為緊張，最終三人美妙歌聲交叉合唱，帶動全場氣氛！

DJ表演過後，由陳健安表演《北極熊的遺言》，藉歌曲帶出現時的環保生態問題，亦為大家深情演繹兩首歌曲《在錯誤的宇宙尋找愛》及《未知道》。

接著，陳健安與黃妍首次合唱，演繹節奏輕快的《以青春之名x天光前》帶來清新感覺。黃妍緊接連唱三首洗滌心靈的作品：《Little People》、《兩個月亮》及《輕盈》，用甜美歌聲讓全場放鬆享受。

▲ 陳健安與黃妍連同商台3位DJ玩遊戲「估畫濕地」。

林家謙唱多首歌曲

其後，司儀邀請到陳健安、黃妍一同玩遊戲「估畫濕地」，以猜猜畫畫方式認識香港濕地各種物種，眾人有趣的畫功為活動增添不少歡樂。

此後，司儀先邀請壓軸嘉賓林家謙現身，與陳健安及黃妍三人特別為音樂會合唱《聽風》，及後林家謙亦送上多首歌曲，包括盧廣仲的《蚊子》，笑言歌曲亦吸引了拍攝場地的蚊子；最後以《燕尾蝶》一曲為整個音樂會畫上美滿句號。

活動尾聲，司儀再次感謝贊助機構及合作夥伴的支持和參與，並帶出更多保護大自然的重要性，盼每個人為守護生態、塑造未來出一分力。

▲ 林家謙、陳健安與黃妍特別為音樂會合唱《聽風》。