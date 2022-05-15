  • 24°C
香港時間 : 2022515日 (週日) 14:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【地球一小時 2022】AK+Alton跳唱《Rebound》　林家謙壓軸現身

娛樂 13:40 2022/05/15

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

A與Alton演繹跳唱歌《Rebound》。

世界自然基金會（WWF）主辦、商業電台協辦的《地球一小時 2022》網上音樂會於昨晚（5月14日）以線上形式順利舉行。

一眾《地球一小時2022》活動大使包括：林家謙、江𤒹生（AK）、陳健安、黃妍、ToNick及雷霆881葉宇澄、叱咤903阿正、Elsie，到場為大家演唱，同時大玩遊戲分享環保心得，提醒大眾惜用資源的重要性。

MIRROR成員Alton驚喜現身。

響應「世界候鳥日」

音樂會由三位DJ擔任活動司儀，活動甫開始，司儀為觀眾分享全球「世界候鳥日」的主題。

他們希望能藉是次音樂會呼籲觀眾共同關注候鳥及其生境地保護，以生活態度守護生態，與大家一起享受好音樂同時認識可持續生活方式。

DJ葉宇澄、阿正、Elsie合唱《給十年後的我》。

Alton驚喜現身

《地球一小時2022》活動大使AK以《特登》為音樂會打頭陣，更送上全新派台歌曲《信之卷》。

接著AK的MIRROR隊友王智德（Alton）更驚喜現身，與一眾舞蹈員為大家獻上二人合作歌曲《Rebound》的首次現場表演，全程又跳又唱，為活動帶來熾熱氣氛。

及後由另一組大使ToNick延續熱鬧氛圍，先與AK合唱《鬼滅之日》，再一連送上三首歌曲《好想拯救地球》、《再見止痛藥》及《玩物喪偶》，為大家在陽光下帶來熱血獻唱。

隨後，司儀邀請AK與ToNick參與「生活態度由我猜」遊戲，利用手勢、動作等肢體語言讓其他隊員猜中螢幕上題目內容，透過遊戲分享環保節能生活態度，眾人為求得勝皆手忙腳亂，為活動增添不少樂趣。

AK與ToNick合唱《鬼滅之日》。

DJ合唱《給十年後的我》 

期間葉宇澄、阿正、Elsie合唱《給十年後的我》，三人準備期間更笑稱在眾多歌手面前獻唱實為緊張，最終三人美妙歌聲交叉合唱，帶動全場氣氛！

DJ表演過後，由陳健安表演《北極熊的遺言》，藉歌曲帶出現時的環保生態問題，亦為大家深情演繹兩首歌曲《在錯誤的宇宙尋找愛》及《未知道》。

接著，陳健安與黃妍首次合唱，演繹節奏輕快的《以青春之名x天光前》帶來清新感覺。黃妍緊接連唱三首洗滌心靈的作品：《Little People》、《兩個月亮》及《輕盈》，用甜美歌聲讓全場放鬆享受。

陳健安與黃妍連同商台3位DJ玩遊戲「估畫濕地」。

林家謙唱多首歌曲

其後，司儀邀請到陳健安、黃妍一同玩遊戲「估畫濕地」，以猜猜畫畫方式認識香港濕地各種物種，眾人有趣的畫功為活動增添不少歡樂。

此後，司儀先邀請壓軸嘉賓林家謙現身，與陳健安及黃妍三人特別為音樂會合唱《聽風》，及後林家謙亦送上多首歌曲，包括盧廣仲的《蚊子》，笑言歌曲亦吸引了拍攝場地的蚊子；最後以《燕尾蝶》一曲為整個音樂會畫上美滿句號。

活動尾聲，司儀再次感謝贊助機構及合作夥伴的支持和參與，並帶出更多保護大自然的重要性，盼每個人為守護生態、塑造未來出一分力。

林家謙、陳健安與黃妍特別為音樂會合唱《聽風》。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【信之卷】江𤒹生向《龍珠》+《數碼暴龍》致敬　AK讚本地動漫師：非常專業
11:27 2022/05/14
【信之卷】江𤒹生向《龍珠》+《數碼暴龍》致敬　AK讚本地動漫師：非常專業
【勁騎26】Alton從電單車領悟人生道理　王智德不作無謂比較：大家口味不同
16:02 2022/04/25
【勁騎26】Alton從電單車領悟人生道理　王智德不作無謂比較：大家口味不同
【MIRROR成員】文雋以星座分析MIRROR成員　睇好AK上位做天王讚姜濤夠專一
13:52 2022/05/13
【MIRROR成員】文雋以星座分析MIRROR成員　睇好AK上位做天王讚姜濤夠專一
【Rebound】Anson Kong笑指花姐出場費貴　Alton主張：Work hard, Play hard
13:38 2022/03/24
【Rebound】Anson Kong笑指花姐出場費貴　Alton主張：Work hard, Play hard
【兩個月亮】由實習記者變文青唱作女神　黃妍儲夠彈藥方敢入娛圈追夢
13:02 2021/12/09
【兩個月亮】由實習記者變文青唱作女神　黃妍儲夠彈藥方敢入娛圈追夢

你可能感興趣

【信之卷】江𤒹生向《龍珠》+《數碼暴龍》致敬　AK讚本地動漫師：非常專業
11:27 2022/05/14
【信之卷】江𤒹生向《龍珠》+《數碼暴龍》致敬　AK讚本地動漫師：非常專業
【勁騎26】Alton從電單車領悟人生道理　王智德不作無謂比較：大家口味不同
16:02 2022/04/25
【勁騎26】Alton從電單車領悟人生道理　王智德不作無謂比較：大家口味不同
【MIRROR成員】文雋以星座分析MIRROR成員　睇好AK上位做天王讚姜濤夠專一
13:52 2022/05/13
【MIRROR成員】文雋以星座分析MIRROR成員　睇好AK上位做天王讚姜濤夠專一
商業電台 網絡熱話 環保措施 音樂會 林家謙 黃正宜 陳健安 黃妍 ToNick 江𤒹生

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影