【生蛇】5旬婦「生蛇上眼」誤以為皮膚敏感　醫生籲勿忽視生蛇或可引致嚴重後遺症

▲ 現年50多歲的Didi（左一）於今年一月底經歷生蛇的折磨。（郭詩詩攝）

俗稱「生蛇」的帶狀皰疹除了引起如針拮火燒的劇痛外，亦可能會影譽多個主要器官引起後遺症。一名50多歲的女患者今年初發現眼睛部分痕癢，起初以為只是皮膚敏感，惟其痛楚持續一段時間並出現水泡，求醫後揭是「生蛇上眼」，幸好及早接受治療，現時已經康復。

有感染及傳染病科專科醫生提醒，生蛇或可增加心臟病發及中風等心血管疾病風險，建議50歲以上及長期病患、患有呼吸系統疾病、糖尿病等高風險人士，應及早接種「蛇針」。

現年50多歲任職地產的Didi於今年一月底經歷生蛇的折磨。她憶述當時左眼出現痕癢及刺痛的感覺，起初以為是大掃除引起皮膚過敏，但由於痛楚持續加劇，患處亦冒出皰疹，故馬上求醫。由於她當時已「生蛇上眼」，醫生馬上為其轉介眼科醫生，生怕她因生蛇會影響視力：

當時好怕唔知皰疹幾時會散開，因為有機會會盲，好彩及早睇到醫生！

幸好她及時用藥，病情才沒有進一步惡化，惟現時仍有長過皰疹的痕跡。她回想當時的痛楚令她難以入睡：

痛到癲咗，成晚瞓唔到，係咁喺度喊，不只是眼痛，頭都很痛，好似閃電咁成個人會彈起身。

星級嘉賓主持盧覓雪亦曾於去年11月生蛇，她憶述當時腰間出現「一粒粒」，且十分痕癢，至後來感到痛楚便馬上求醫。她說，當時臨近「開騷」，怕因生蛇無法出場，坦言原來是因為自己很大壓力而不自知，直言得知生蛇後「嚇到癲咗」，又形容是「痛到你唔信」幸好她在黃金治療期72小時內接受治療，現時已經康復。

香港惠澤長者基金主席、泌尿外科專科醫生麥肇敬解釋，曾感染過水痘的人士，在病癒後病毒仍會潛伏在神經中，當身體免疫功能減弱，沿着神經線連接的的皮膚表面就會產生痕癢、痛楚及水泡，而50歲以上及高危人士，如患有長期病患、呼吸系統疾病、糖尿病、心血管疾病及腎病等均為生蛇的高風險人士。

心臟科專科醫生謝德新表示，生蛇引起的嚴重痛楚會嚴重影響日常生活，尤其生蛇引起的併發症「生蛇上眼」，當中約12%人或有視力受損甚至喪失視力，而其他併發症亦包括面癱及後遺神經痛等。

他又指，生蛇後會為身體帶來壓力，而其亦會令身體的血小板及發炎指數活躍，故發生心臟病發及中風等心血管疾病的風險比常人高7成，尤其有生蛇上眼的病人，中風風險更增加至2倍以上。

相信是因為生蛇的病毒導致神經附近的血管，導致血管發炎，導致中風風險更增加，千萬不要以為生蛇只有痛楚問題。

他又稱，用於治療生蛇的抗病毒特效藥，可縮短帶狀皰疹的康復時間，但在病發後的72小時內開始服用才得到最理想的效果，而且治療並不能阻止後遺症出現，亦不能預防日後復發。

感染及傳染病科專科醫生黃天祐引述衞生防護中心指，本港有逾9成成年人都帶有水痘病毒，一旦免疫功能下降便有機會生蛇。他說，年紀愈大生蛇風險愈高，現時最有效預防生蛇的是疫苗注射，即打「蛇針」，因其可刺激免疫系統產生免疫能力，阻止病毒激活，而本港兩款蛇針減活疫苗及重組疫苗均可增強免疫力，其中後者更有9成有效及持續的保護，起碼有20年的保護，毋須打加強劑，惟提醒兩款疫苗均不適合對疫苗成分有敏感的人士。



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記者：郭詩詩