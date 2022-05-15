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【聲生不息】Mike安崎貼身合唱《夏日傾情》　千嬅被祖藍笑年長即皺眉反撃

娛樂 15:21 2022/05/15

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《聲生不息》

今晚（5月15日）播出的《聲生不息》以「港樂與我的『一生所愛』」為主題，競演歌手及歌曲包括：林子祥、馬賽克樂隊《愛情陷阱》VS曾比特、安崎《夏日傾情》；李克勤、毛不易《最佳損友》VS 炎明熹、劉惜君《念親恩》；楊千嬅、周筆暢、單依純《高山低谷》VS李玟、林曉峰、魔動閃霸《半點心》。

除李克勤及炎明熹的「師徒對決」外，曾比特（Mike）與林子祥的「父子對決」亦甚具話題性，林子祥更搞笑謂事前叮囑Mike不要唱得太好：「否則回家要打屁股」。

【聲生不息】與林子祥合唱《單車》憶亡父　曾比特：好多說話想同天上面爸爸講

最新影片推介：

曾比特安崎合拍

雖是首度合作，但Mike與安崎相當合拍，二人獻唱時還自動加入不少甜蜜互動，頭貼頭之餘、更大跳貼身舞。

此外，安崎壓軸使出的「心心手」更令全場拍案叫絕，向來語出驚人的Gigi炎明熹看到即笑言：「我做不到這個效果，我的手汗會把這個心化了。」 

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千嬅即場「嬲豬」

至於今集搞笑擔當則落在楊千嬅身上，與周筆暢及單依純合唱《高山低谷》完畢後，司儀王祖藍一句「三代歌手」即令千嬅「眼都凸埋」，千嬅皺眉扁嘴謂：「我們沒有距離很遠呀。」

之後再厲眼望向祖藍笑謂：「我不承認！」祖藍見狀即補鑊指是「兩代半」，千嬅聞言再發揮大笑姑婆本色謂：「這個比較好，舒服一點。」爆笑全場。 

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唱經典《一生所愛》

今集還邀請呂方及盧冠廷現身獻唱，分別送上《朋友別哭》及《一生所愛》，去表達愛在他們心目中的意義。呂方更指明希望獻唱歌曲能為電視機前的觀眾獻上慰藉。

同時，由於《一生所愛》是電影《西遊記大結局之仙履奇緣》插曲，為此女主角「紫霞仙子」朱茵驚喜「獻聲」講述愛的意義。

撰文 : TOPick柴犬出動

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