【北上發展】王君馨隔空與老公慶生　Grace結婚5年首度分隔慶祝：很掛念你

▲ 王君馨隔空慶祝老公生日。

王君馨（Grace）近日參加內地女子舞蹈選秀節目，與59位參加者爭奪舞后寶座，實行挑戰自己。

當中，王君馨憑出色舞技成功吸引到內地網民注目，而早前她更在節目中指自己即使已經不年輕，仍有夢想，努力為自己追夢，更鼓勵大家不要放棄，勇敢追尋自己想做的事，令在場一眾學員和主理人都非常感動。

【北上發展】王君馨參加跳舞真人騷人氣急升 Grace發文鼓勵女士：不要限制自己

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隔空與老公慶生

今次Grace返內地都係獨自一人，所以早前36歲生日都是在內地獨自度過，而今日（5月15日）她在社交網發文祝老公生日快樂。

她並以英文留言指這是二人5年婚姻內，首次不能陪對方度過，只可以自製一個簡單的餅乾蛋糕隔空祝賀老公，又叫老公看舊照以解相思之苦：「兩年前的我親手花了14個小時弄了一個忍者龜造型蛋糕給你。」

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此外，Grace又大讚老公是個友善、有風度、謙虛的人，令身邊的人都很感受到愛，亦指老公永遠在她心中有個重要位置。

最後她還向老公表達愛的宣言：「我愛你，很掛念你，半年冇見老公了，我自己都睇吓相先。」字裏行間都流露對老公的思念。