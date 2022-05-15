【第五波疫情】今增259宗確診　觀塘一間私房菜爆疫9人確診【不斷更新】

▲ （陳國峰攝）

本港第五波疫情回穩，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今（15日）出席記者會，交代最新疫情。

【16:55】西環邨西苑臺及北苑臺均增一宗個案

張竹君指星月樓有一名員工住在西環邨，但仍需要有待全基因分析，才可了解兩者是否有關連。而西環邨西苑臺及北苑臺均今日新增一宗個案。

【16:50】5月9日傍晚時分到訪御善私房菜人士須強制檢測

張又指，有部分人士只是在御善私房菜逗留了十分鐘，亦要再了解是否有人「除口罩」進食，但由於Omicron的傳染性高，帶口罩亦有機會染疫，當局會到場調查及收集環境樣本，而曾於5月9日傍晚時分到訪御善私房菜的人士須強制檢測。

【16:40】張竹君呼籲市民把握時間打針

港大醫學院院長梁卓偉料本港或將於兩周後爆發第六波疫情，並於社交平台上表示，疫苗在防感染方面幾乎無效，若防控稍有差池，即處於第六波疫情的風口浪尖之上。張竹君表示，不希望未來會有大爆發，呼籲市民未有爆發時都把握時間打針，「最好打晒三針」。張竹君又認為港府會密切注視疫情，了解是否需要有措施需要微調。

【16:35】觀塘成業工業大廈1樓12室一私房菜爆疫

「新旺會」新增一宗確診，即累計11名訪客及2名工作人員確診；「星月樓」再增4名職員及7名食客，累計46食客及6名職員確診。即看：【下一頁】

另外，觀塘成業工業大廈1樓12室御善私房菜有9宗個案，他們均於5月9日5時後至晚上曾到訪上址，他們在5月11至13日不適而做檢測。即看：【下一頁】

【16:34】再錄一宗死亡個案

再多一宗死亡個案，今波累計9148宗死亡個案，涉及一名82歲女病人。即看：【下一頁】

【16:30】本港今日新增259宗確診

本港今日新增259宗確診，當中宗113屬核酸陽性、146宗屬快測陽性個案，今波疫情累計達逾1,195,875宗確診。當中33宗屬輸入個案，26宗為核酸個案、7宗快測個案；17人昨抵港於機場確診，分散不同班機、13人於檢疫酒店確診，都是3至5日確診。另有3宗是7日後的樣本，其中一宗於隔離酒店檢疫時確診，其家人5月4及5日檢測陽性，而患者在抵港第13日的樣本確診。

另有兩宗疑似復陽個案，分別由英國及新加坡抵港。

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記者：TOPick港聞組