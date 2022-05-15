【姜糖發功】家中驚現姜濤「牙膏山」跟女兒一樣高　「前夫」呻老婆：買到似開藥房

▲ 繼廁紙後，會唔會擔心買唔到牙膏呀？

人氣男團MIRROR已經成為ViuTV的金蛋，他們代言的商品，必定成為鏡粉狂掃的對象，而粉絲之中要數姜糖最為瘋狂及有米，早前慶祝「姜濤誕」而豪請市民坐電車，最近姜濤代言黑人牙膏，有姜糖就瘋狂入貨，令到「前夫」大呻：「我以為我屋企開藥房！」

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facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」有「前夫」就晒出家中驚現姜濤「牙膏山」的現況，「前夫」的女兒躺在「牙膏山」旁邊，目測女兒大約5-6歲，而「牙膏山」足足有女兒一樣高度，「前夫」留言說：「我老婆買牙膏買到我以為我屋企開藥房#女女張床可以掉＃直接瞓上去＃屋企變藥房＃牙刷仲未放出嚟＃我暈了＃darlie變darling。」

▲ 有「前夫」晒圖，老婆買到似開藥房，跟女兒一樣高度。

網友就留言表示驚牙膏用到過期都未用得完，替妹妹牙齒健康而擔心，「前夫」就解答表示老婆將會全部捐出給基層人士，而盒上定的姜濤貼紙是老婆自己貼上去的，更貼心地溫馨提示各「前夫」：「唔使因為買唔到印有姜生樣嘅牙膏盒而跪玻璃。」

不過網友都紛紛留言為牙膏的用途提供意見，他們說：「可以早午晚都刷牙，牙膏仲可以用嚟刷洗手盆同浴缸啲水漬。」更有網友貼心地放上短片分享牙膏用途。有「前夫」老婆就表示「我屋企個前夫對你嘅遭遇深表同情、感嘆」，另外又有相信是姜糖的網友留言大讚「前夫」老婆的行為：「真係善心，既可以支持偶像又可做善事」。

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責任編輯︰王明芳