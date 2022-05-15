【聲生不息】炎明熹李克勤師徒對決　Gigi護士媽媽謹守崗位抗疫致母女分隔

▲ 《聲生不息》

於今晚（5月15日）播出的《聲生不息》，男、女子兩隊按製作組安排交換一名組員，最終近日人氣急升的曾比特成「搶手貨」，以極高票數過檔女子隊，過檔男子隊的則為李玟，兩隊並改名為克勤隊及千嬅隊。

之後兩隊各自派出三組歌手，配合主題「港樂與我的『一生所愛』」輪流獻唱圍繞愛情、親情、友情等不同愛的故事的6首歌曲。

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師徒大對決

進行競演歌手包括：林子祥、馬賽克樂隊《愛情陷阱》VS曾比特、安崎《夏日傾情》；李克勤、毛不易《最佳損友》VS 炎明熹、劉惜君《念親恩》；楊千嬅、周筆暢、單依純《高山低谷》VS李玟、林曉峰、魔動閃霸《半點心》。

當中李克勤與炎明熹（Gigi）更是師徒對決。自參與節目後在內地人氣急升的Gigi，短短三個星期微博粉絲人數已由原本的6萬遞增至逾33.4萬（截至今早11時30分）。

▲ Gigi當知道要與克勤PK時，即感到「晴天霹靂」。

Gigi強忍淚水

與家人分隔兩地的Gigi，坦言選唱《念親恩》是有覺親情也是「愛的一種」。

第三次站在《聲生》舞台上的Gigi，與內地歌手劉惜君合唱《念親恩》時毫不怯場，全程不但感情豐富、且和音和演唱技巧均是相當穩定。

獻唱完畢後，劉惜君透露歌曲開場的《月光光》童謠部分，是由Gigi母親獻唱，為現場投下震撼彈。

當惜君提及《念親恩》是Gigi想送給父母的禮物時，Gigi即時眼睛一紅，為免哭於人前，Gigi忍著滿眶淚水把頭向後仰，可愛、感性又堅強的舉頭令全場觀眾更是感動。

▲ 劉惜君

抗疫母親謹守崗位

及後Gigi努力擠出笑容，並解釋面上的圖案意味著家人「陪伴」她一起獻唱：「今天我的臉上帶著你們，這個是爸爸、媽媽、我、弟弟和妹妹。」

節目主持王祖藍接著補充指炎母亦是很有愛的人：「Gigi媽媽係抗疫護士，醫院有部機器由佢媽媽負責，如果佢媽媽離開，機器就唔夠人操作，所以佢媽咪一直謹守崗位，亦因為咁佢哋一直分隔兩地。」

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陳奕迅拍片打氣

至於李克勤與毛不易除了一人一句唱出《最佳損友》外，還加入了二重唱元素，令歌曲難度倍增及更有Feel。

事後克勤笑言曾將與毛不易的綵排片段傳給原唱者陳奕迅（Eason），豈料對方回覆「不要唱爛我的歌」，十分搞笑。

另外，《最佳損友》作曲者郭偉亮亦有現身受訪，更指Eason當年錄歌時情緒相當複雜，全程眼濕濕卻又哭不出來。