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【第五波疫情】上環星月樓再增11宗個案　新旺會多1名顧客確診

社會 16:48 2022/05/15

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上環「星月樓」爆疫。（資料圖片）

本港連續多日錄得200多宗個案，今（15日）新增259宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，上環「星月樓」再多錄11宗個案，群組累計共52人確診，涉46名食客及6名員工。

張竹君表示，星月樓再多4名職員及7名食客確診，至今確診食客共涉逾20張枱，當局仍在了解詳細分布。她指，當局了解到星月樓員工會共膳，或因此造成傳播。

星月樓其中一名染疫員工居於西環邨西苑臺，張竹君說，星月樓爆疫與西環邨的個案是否有關，仍有待全基因分析結果。而西環邨今再多兩宗確診個案，其中一人居於西苑臺單位，一人居於北苑臺。

而紅磡馬頭圍道「新旺會桌球雀會」再多1宗確診，至今有11位顧客及2名職員確診，其中10名顧客是打桌球，大部分顧客均集中於5月9日到訪。

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記者：黃悅晴

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