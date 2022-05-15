【第五波疫情】觀塘成業工業大廈1樓私房菜共錄9宗個案　5月9日下午5點後曾到訪人士須強檢

▲ 觀塘成業工業大廈1樓12室的御善私房菜錄9宗個案。

本港今（15日）新增259宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，當局發現觀塘成業街19號成業工業大廈1樓12室的御善私房菜共錄9宗個案，將要求5月9日下午5點後到訪人士接受強制檢測。

▲ 觀塘成業工業大廈1樓12室御善私房菜錄9宗個案。（陳國峰攝）

張竹君指，當局翻查安心出行紀錄後，發現御善私房菜出現爆發，大部分於傍晚5點至晚上7點到達，而有個案只短暫停留約10分鐘購買外賣。她指，由於Omicron變種病毒傳播力強，如確診個案傳染性高，戴着口罩都可能造成傳播。

▲ （陳國峰攝）

張竹君又說，部分曾到訪的人士於本月11日至13日感到不適，自行做快測或核酸測試揭發染疫；部分個案沒有病徵。

她表示，社區或仍有數百條隱形傳播鏈，部分確診市民可能沒有病徵或未曾到訪高危地方，當局難以追蹤。她再呼籲市民如曾到訪高危地方或有輕微不適，應盡快進行快速檢測，如確診要留在家中，避免社區再有更多爆發。

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記者：黃悅晴