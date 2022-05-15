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【MIRROR成員】姜濤疑提早飛往美國　連騷自拍照報平安：終於可休息

娛樂 17:55 2022/05/15

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姜濤已在美國？

MIRROR人氣王姜濤工作忙過不停，加上MIRROR的演唱會即將舉行，絕對是忙上加忙。不過日前姜濤在個人社交平台發文指，自己5月尾將飛到美國。

但現在只是5月中，姜濤卻在今日（5月15日）再騷出兩張自拍照，見他戴上口罩，一臉倦容，並留言：「Next plan x plan US」加上其隊友邱士縉（Stanley）亦連留4個「Bye」給他，令不少網民估計姜濤疑似提早出飛去美國。   

今次姜濤自爆美國之旅難免引起大家好奇，猜測他是否為7月25日展開一連10場的MIRROR紅館演唱會赴美國秘密練兵，或是為下一首個人單曲到美國錄音和拍MV。 

最新影片推介：

【MIRROR成員】貼姜糖女孩影片渴望成為人父　姜濤再揚言：我要生女兒

姜濤已飛往美國？

今天，姜濤再次「上水」，並連晒3張自拍照報平安，留言表示：「終於可以休息一下了。」

相中可見，姜濤精神奕奕，更不惜犧牲自己靚樣，擺出鬼怪臉，果然古靈精怪。

至於一班「姜糖」紛紛留言叫他要小心保重，好好享受旅程！ 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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