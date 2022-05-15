【兒童智力】瑞典研究證睇電視手機無助智力　愛打機孩子2年內智商增長速度最快

不少孩子都愛打機、玩電話，家長都擔心小朋友長期看著螢幕，會影響智力發展。不過，近日瑞典卡羅琳斯卡學院（Karalinska Institutet）研究卻指出，較一般兒童花更多時間打機的孩子，2年後的智商分數成長幅度超出平均值，反觀只使用社交平軟件、看電視則無助於智力發展，但亦沒有負面影響。

卡羅琳斯卡學院的研究人員，研究了美國兒童的屏幕習慣與認知能力的關係。美國超過9,000名9歲或10歲的孩子參與研究，進行一系統的心理測試，以衡量他們的一般認知能力和智力。孩子和他們的父母亦被問及，孩子每天花多少時間看電視和影片、現電子遊戲和參與社交媒體。

兩年後，研究人員再對超過5,000名兒童進行追蹤訪問，他們被要求重複進行心理測試，讓研究人員比較兩次的測試結果差異，研究中亦盡量控制各種變因，包括遺傳、父母教育背景及背入差異等。

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愛打機孩子智力增長快

平均而言，孩子每天花2.5小時看電視、1小時打機、半小時看社交媒體。花更多時間打機的孩子，雖然不一定比較聰明，但2年內的智力增加速度卻是最快，打機時數在整體前17%的兒童，兩年後的智力測驗IQ數值成長幅度，較比均高出2.5分（IQ Points）。

學院認知神經科學教授Torkel Klingberg表示，研究沒有涉及屏幕行為對身體活動、睡眠、幸福感、學校表現等影響，所以無法就這些方面作出評論。

結果發現，屏幕時間（包括看電視、使用社交軟件等）通常不會損害兒童的認知能力，而玩電子遊戲實際可以提高智力，這與幾項關於影片遊戲的實驗研究結果是一致的。

他又指出，智力不是恆定的常數，而是可以受環境因素而改變。他承認這項研究仍有侷限性，包括他們只做了美國的兒童，而屏幕習慣和時間也是受訪者自我評估，所以有松會存在誤差。他們將會研究其他環境因素的影響，以及認知影響與兒童大腦發展的關係。

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責任編輯：羅嘉欣