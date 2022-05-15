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【污水檢測】西貢翠嶺峰及黃大仙御‧豪門等污水陽性　民政處向當區居民派20萬快速測試包

社會 16:42 2022/05/15

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(陳靜儀攝)

政府今日（15日）表示，西貢、油尖旺區、九龍城及黃大仙污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約20萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試

西貢區 — 健明邨、彩明苑、都會駅及翠嶺峰

油尖旺區 — 利華樓、亞士厘道11A, 15及20-20A號、宜昌街6號、恕園大樓、海防道30-31號、雅士洋樓、漢口大廈、漢口道31, 51-57E號（單號）、漢光大廈、漢宜大廈及寶豐大廈

九龍城區 — Dunbar Place、嘉苑、寶雲閣、巴富洋樓、巴富花園、愉寧苑、敬德臺、本立臺、毅廬、美寧臺、翠華大廈、衛德臺、巴富街1-3號（單號）、雲華臺及雅麗居

黃大仙區 — 御‧豪門、豪門、竹園聯合村及東頭（二）邨


以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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