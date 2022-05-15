【張敬軒演唱會】指Serrini戰衣似聖誕樹　軒仔台上直認dry dry哋

▲ Serrini任張敬軒演唱會嘉賓。

張敬軒的《THE NEXT20演唱會》昨晚（14日）破紀錄四度返上舞台encore，令歌迷開心不已，並請來Serrini任嘉賓，兩人合唱《披星戴月》，之後Serrini再獨唱《旋轉with me 》，全場立即起哄，氣氛熱烈。

軒仔謂這個20周年演唱會，本來是送給自己的40歲的生日禮物，但從來沒有想過會由40歲開到自己41歲，因此十分感激大家給他機會，並笑說：「咁都做到part 2！」

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把握時間活在當下

疫情中開演唱會，心理一定有壓力，自言在這段期間學會要好好活著，好好把握時間做自己喜歡的音樂：「我要將上帝俾我嘅使命好好去履行，我喺樂壇不是純粹要呃like ，喺IG扮鬼扮馬氹大家開心。我應該利用自己手頭上得到嘅再分享俾人，呢個先係我價值！」

他續說：「自己做新人時，有段時間叫『嘉賓王』，做過好多前輩演唱會嘉賓，係前輩俾個舞台我，令我得到好多人認識。而家我都要俾番機會新人。今晚嘉賓都係一位新人，我哋冇乜交集，但識咗好長時間，呢個咁有才華嘅女人，咁叻、咁有趣，令我流曬口水，希望將來音樂上有合作！」然後介紹Serrini出場，全場觀眾即歡呼四起，掌聲不停。

指Serrini似聖誕樹



一上到舞台，軒仔便笑問Serrini的「戰衣」，「咁似聖誕樹？波波裙⋯⋯我以為係小鳳姐。」Serrini回應道：「我係似雀仔係咪？其實呢件係絲絨被。」

隨後她表示有禮物送俾軒仔：「我見人人都有禮物，不過我唔會送果醬嗰啲⋯⋯呢個係一個鑽石砌割的心形葉。」

軒仔接過盆栽笑言，「我知呀，呢種叫多肉植物嘛！」Serrini答：「咪係我囉。多肉樹樹⋯⋯你唔駛淋咁多水，dry dry哋就得。」軒仔即抵死接口：「dry dry哋，咪似我？」Serrini就話：「因為你頭先升高咗個lady （諧音：single lady）」。

Serrini演唱完後，於後台聽到軒仔的《櫻花樹下》音樂響起，抵死地說：「我又要『泰國捐精』！」然後待軒仔唱到「太過堅貞」一句，便自拍高唱「泰國捐精」，十分興奮。

由網友變朋友

問到她於台上看似十分緊張，Serrini坦言：「真係唔知點解見到軒仔就緊張到不得了，想講嘅說話都唔記得咗。」

她透露跟軒仔是由網友變朋友：「佢好早follow我，跟住咪網友囉。佢對朋友好好，而且佢聽得明我啲無聊笑話。所以我地好多嘢傾。我嘅第一次⋯⋯紅館做嘉賓就俾咗佢，哈哈。」

另外，昨晚英皇集團主席楊受成、太太陸小曼、英皇集團副主席楊政龍、英皇娛樂集團行政總裁許佩斯、旗下藝人劉雅瑟、艾妮、黎展峯、劉若寶、黎峻、朱天、郭思、洪助昇等均有到場支持軒仔為他打氣。