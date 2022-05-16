【醫院重建】聖母醫院重建增逾一倍專科門診服務人次　料輪候時間可減半

▲ 聖母醫院重建增逾一倍專科門診服務人次，料輪候時間可減半。（梁偉榮攝）

聖母醫院重建工程即將啟動，料於2027年完工。落成後醫院病床將增加逾8成，專科門診服務人次增逾一倍，估計專科門診病人輪候時間可減半。而在工程期間，聖母醫院9成住院、手術等服務將調遷至同聯網醫院，門診服務不受影響。惟醫院重建後仍不會提供急診服務。

▲ 聖母醫院重建後示意圖。（聖母醫院提供）

聖母醫院成立於1961年，屬九龍中醫院聯網，屹立黃大仙區至今已超60年。是次重建項目包括拆卸東、北翼主座大樓，並在原址興建高12層的新醫院大樓，以及翻新門診大樓。工程涉款約43.4億元，料將於2027年完工。

完工後，病床將增加201張至437張，增幅約8成半；門診部診症室則由現時的33間增至55間。普通科門診服務人次將由現時的每年逾12萬人次增至每年14萬人次；專科門診服務人次則由現時的每年逾6.7萬人次，增加逾1倍至每年14.2萬人次；另加建放射服務診療室、日間手術室、內窺鏡房等設施。

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聖母醫院行政總監劉思廷表示，雖要考慮未來人口增長等因素，但單以現時數字推算，專科門診服務人次倍增，估計工程落成後輪候時間亦可減半。如以該院骨科非緊急病人輪候時間推算，現時最長輪候時間約為100星期，即約2年許，屆時病人輪候時間或可縮減至1年多。

聖母醫院護理總經理羅錦燕指，該院將於本周二（17日）起展開臨床服務調遷，9成住院病床、手術服務可調遷至九龍中聯網轄下其他醫院，當中7成可在同區的佛教醫院、黃大仙醫院就醫，而內窺鏡服務亦會調遷至以上2間醫院。至於聖母醫院的普通科及專科門診服務則不受影響。

惟重建計劃仍未能完善黃大仙區沒有急症服務的空缺。劉思廷解釋，合標準急症室需要有相關配置，包括急症創傷手術室、深切治療部等設施及人手配套，聖母醫院是在原址重建，受面積及地形限制，增建急症室並不可行。他續指，醫管局一般以聯網規劃急症室服務，重建後啟德新急症醫院等將於聯網內提供急症服務。

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記者：黃穎津