【第六波】梁卓偉料本港2周後爆發第六波　張竹君：不希望發生、呼籲打齊三針

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（陳國峰攝）

港大醫學院周六（14日）舉行內部會議，港大醫學院院長梁卓偉預料，香港或將於兩周後爆發第六波疫情。他又在社交平台上表示，疫苗在防感染方面幾乎無效，若防控稍有差池，即處於第六波疫情的風口浪尖之上。梁卓偉強調，雖過去數周，香港每日確診數字維持在約300宗，病毒的即時有效繁殖率維持在1，但若稍有差池，便將處於第六波疫情的風口浪尖之上。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君回應指，尤其現在社交距離放寬人流增多，相信梁的數學模型推算有包括人流推算。不過她不希望未來會有大爆發，呼籲市民未有爆發時都把握時間打針，「最好打晒三針」。張竹君又認為港府會密切注視疫情，了解是否需要有措施需要微調。

她說早前推算有600萬人已經確診，但仍有1、200萬未有感染，所以仍然有機會確診，造成反彈。她說，現時每日200、300人確診，目前只能透過連續幾日的群組中找到20、30單，社區仍然有幾百條傳播鏈，當局是無法找到的。

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記者：袁澍