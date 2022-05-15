【港大重建】港大舊宿及體育設施將重建為蒲飛路校園　設經管學院新教學大樓等設施

▲ 港大舊宿及體育設施將重建為蒲飛路校園，設經管學院新教學大樓等設施。（港大提供）

港大正重建目前位於薄扶林道及蒲飛路交界，已經使用數十年的舊體育及住宿設施，打造成新的地標式建築。蒲飛路校園將設有港大經管學院新教學大樓，提供符合21世紀需要的創新教學設施，還有現代化的體育大樓、先進的學術及會議設施，以及教職員及大學訪客住宿。

蒲飛路校園薄扶林道出口與山下港鐵堅尼地城站的高度差距達69米，與港鐵站的步行距離550米，與百周年校園距離500米。 大學建議以扶手電梯、升降機系統、行人天橋及行人通道等設施，連接士美菲路與蒲飛路校園，經薄扶林道至港大百周年校園，以後公眾人士從堅尼地城走路到薄扶林道一帶，無需如現時般辛苦爬升近80米高的斜坡，可節省不少時間。

港大又於今年4月8日至24日進行網上問卷調查及工作坊，共收到178份問卷。結果顯示大部分受訪者認同可藉著港大蒲飛路校園發展，興建公眾行人通道把區内多個地點串連，為步行來往堅尼地城與薄扶林區之間提供直接易達的路綫。

調查亦發現，近95%受訪者認同該區的行人接駁需要改善，並指出陡峭的斜坡和狹窄的行人路是令他們不願意步行來往以上地點的主因。大部分受訪者均認為港大興建園景通道所能帶來最重要的效益，是更容易到達或更完善接駁港鐵堅尼地城站。大部分受訪者表示倘蒲飛路校園落成之後設有園景通道，將更願意步行來往西半山和堅尼地城之間。

另外，社區人士較早前曾建議研究沿蒲飛徑及沿山市街，增設兩條公共行人通道，受訪者稍為偏好沿蒲飛徑的建議，方便他們步行來往各處。

候任香港大學物業處處長施偉賢表示，蒲飛路校園發展是改善社區環境的一個契機。港大希望透過新校園的建設，協助改善港鐵堅尼地城站與薄扶林道間的步行暢達度，讓區內居住、讀書及工作的人士更容易步行往來山上山下。

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記者：黃穎津