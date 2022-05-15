【悲慘家庭】一家三口迫住鐵皮屋　患肌肉萎縮爸爸堅持每天輪椅載7歲兒返學

▲ 希望有心人能夠幫助他們一家。

台灣一名58歲的鄭姓男子身世可憐，從小因為肌肉萎縮而要坐輪椅，而妻子也體弱多病，兩人與7歲兒子每天居住在鐵皮屋內，環境非常惡劣，而每日上學都要超過20分鐘路程，鄭爸爸只能將兒子抱在膝蓋上，用輪椅代步送兒子上學。

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鄭爸爸今年58歲，青少年時期雙腳肌肉萎縮，至今都需要靠輪椅代步，15年前與梁姓同居人搬到舅舅提供的鐵皮屋居住，7年前鄭爸爸的兒子出生後，生活變得更加艱辛。一家三口靠政府的補助過生活，同居女友因工作不不穩定，而且患有糖尿病，經濟狀況更是百上加斤。

而兒子就讀的學校有20多分鐘的路程，鄭爸爸每天都要駕駛輪椅，將兒子抱在膝蓋上，以輪椅代步，穿越馬路，送兒子到學校，若剛好當天下雨，兩人會顯得更加狼狽。

鄭爸爸對現況感到十分無力，埋怨自己無法賺更多錢改善生活，而屋內環境可見非常惡劣，堆滿雜物，冬天凍夏天極度悶熱，一家三口都是睡在一張雙人床上，起居飲食都在床上進行。

有台灣的慈善機構發現狀況後，派出義工協助，並發布資訊，協助規劃房屋隔熱工程，準備替他們的住處進行翻新。

而木工師傅更擔任義工，知道他們一家的狀況感到十分心痛，因此捐了8成的預算，也通報其他慈善組織，輔助鄭爸爸就業，樹立榜樣給孩子看。而鄭爸爸也希望，能夠透過這次機會，改善一家人的生活環境，讓妻子能夠養好身體、孩子也有個正常的住處能生活。

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責任編輯︰王明芳