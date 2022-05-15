【第六波】梁卓偉料2周後爆發第6波疫情 黃家和批言論不負責任

▲ 餐飲聯業協會會長黃家和。（陳國峰攝）

港大醫學院周六（14日）舉行內部會議，港大醫學院院長梁卓偉預料，香港或將於兩周後爆發第六波疫情。餐飲聯業協會會長黃家和批評，相關言論不負責任，造成市民恐慌，質疑梁卓偉作為政府專家、港大醫學院院長在信息發放方面是否曾與政府溝通過。

港大醫學院院長梁卓偉昨日在港大醫學院的內部網上會議上引用數學模型推算，預料本港2星期後會爆發第6波疫情，到7月上旬會到頂。惟他又說希望估算錯誤，又指目前估計本港有7成人口曾經染疫，如果最終無出現第6波疫情，就反映曾經染疫市民的比例可能更高。

梁卓偉另外還在在社交網站發文，解釋醫學院日前緊急呼籲師生不要去堅尼地城用膳，指過去數周本港的單日確診數字維持約300宗，稍一不慎，就可能會出現第6波疫情；而西環的檢測陽性比例達到1.3%，比香港整體人口約0.1%，高出約10倍；強調醫學院作出提示，是負責任的做法。

餐飲聯業協會會長黃家和批評，相關言論不負責任，會造成市民恐慌，認為他作為政府專家顧問、港大醫學院院長怎麼可以擅自發放這樣的信息，質疑是否曾與政府溝通過，「你要普通市民信邊個？」。他又指早前港大醫學院因應堅尼地城污水病毒量較高，呼籲師生切勿在區内用膳，已令附近食肆生意受打擊，「堅尼地城大概有500間餐廳，言論一發布生意即刻跌3、4成。」

黃認為目前全港已有多人染疫，超過9成人已完成接種至少一劑疫苗，已經足夠形成免疫屏障，毋須過份擔心；認為雖然政府不會因為梁的言論而叫停本周四的放寬，但認為「唔多唔少」會影響市民外出意欲。

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記者：袁澍