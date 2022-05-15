【正能量】馬浚偉積極為弱勢發聲　力撐展能藝術家發展所長

▲ 馬仔多年來不遺餘力參與公益慈善活動。

香港展能藝術會今日在尖沙咀舉行「Art Jamming」(藝術工作坊)。星級愛心大使馬浚偉、《一路瞳行》 編劇及導演朱鳳嫻及展能藝術家和嘉賓一同創作石頭畫，讓藝術洗滌心靈。

七位參與的展能藝術家包括黃家麒、梁欣欣、周昭明、黎惠珍、唐詠然、趙惠芝、黃淑貞。不同殘疾類別的展能藝術家透過藝術築起一道溝通的橋樑，與在場嘉賓一同體驗藝術創作的箇中樂趣。

▲ 馬仔跟杜貞貞（左）及《一路瞳行》 編劇/導演朱鳳嫻（右）合照。

近年馬浚偉除了在歌、影、視三棲發展和擔任香港電台創作總監外，更熱心參與推動藝術、教育、 文化等工作。馬仔多年來不遺餘力參與公益慈善活動，積極為弱勢社群發聲。去年更擔任「第十屆香港展能節」 (The 10th Hong Kong Abilympics) 展能大使。

活動當日，馬浚偉與一眾展能藝術家和嘉賓在綠色園區一同彩繪石頭。在城市中的綠洲享受大自然 與藝術融合，馬浚偉表示十分興奮表示：「香港展能藝術會向來致力讓殘疾人士能參與藝術活動，一展藝術才能。我能夠與眾展能藝術家在一個清新而有活力的花園內創作石頭畫，感到興奮。」

▲ 活動尾聲時，馬浚偉與一眾展能藝術家和嘉賓手拿石頭作品拍攝大合照留念。

他又說：「自從年初疫情爆發，經歷了兩、三個月的嚴峻疫情，停擺的狀態令人身心疲累。今天是一個難能可貴的機 會，大家在疫情緩和後，一同親親大自然，更可作畫，一舉兩得。我相信逆境過後，明天會更好。」

他同時更鼓勵展能藝術家以正面態度克服障礙，抱著對藝術的熱忱，遇到困境時努力迎難而上，邁向更好的明天。

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