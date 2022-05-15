【新冠肺炎】梁子超料第六波疫情規模較小　籲嚴防輸入及加強追蹤涉表列處所個案

▲ 呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片）

港大醫學院院長梁卓偉引用數學模型推算，料本港在兩星期後會爆發第六波疫情。呼吸系統科專科醫生梁子超說，相信於現有防疫措施下，當局做好表列處所的個案追蹤、確保個案做好檢疫隔離及控制輸入個案，未來兩個月爆發第六波的風險很低，不應影響目前放寬社交距離措施的情況；而即使爆發新一波疫情，規模亦會較小。

梁子超接受TOPick訪問時指，如果香港未有出現外防輸入個案的漏洞，即使爆發疫情再反彈，規模亦較小。他解釋，第五波疫情期間很多易感染人口已染疫，令疫情放緩；假如再出現新一波疫情，部分人口密集的地區會較易造成地區爆發，但一旦出現局部爆發後，整體易感染人口又會再下降，因此疫情反彈不會持續一段長時間，規模亦不會很大，預料每日感染人數不會超過3位數。

梁子超認為，當局應加強監測表列處所是否出現個案，而相關個案追蹤亦要做得快，防止局部場所的爆發擴散到社區；另外，當局亦應小心監測新變種病毒BA.4、BA.5等，有相關輸入個案應送往隔離設施而非隔離酒店，同時要留意機組人員個案，避免第五波疫情的失誤重演。不過他亦指，暫未見社區出現新變種病毒個案，亦未見污水監測涉新變種病毒，風險仍很低。

另外，觀塘成業工業大廈一間私房菜出現9宗個案，梁子超認為，通常食肆出現感染群組，是由於顧客同一時間除下口罩逗留，或通風措施做得不好，令病毒殘留於空氣內；如果顧客只是短時間停留，而食肆內部通風措施做得好，感染風險會較低。

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記者：黃悅晴