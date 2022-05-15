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【花劍大獎賽】劍擊代表蔡俊彥韓國仁川奪銀　一劍飲恨仍創生涯最佳成績

社會 19:08 2022/05/15

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港劍擊運動員蔡俊彥。（FIE FB）

花劍大獎賽韓國仁川站進行，香港劍手蔡俊彥奪男子個人賽銀牌！他在決賽以「決一劍」14:15不敵意大利好手馬連尼，仍創下個人生涯最佳成績，並為港隊以銀牌畫上今季句號。

港劍擊運動員蔡俊彥。（FIE FB）



二十四歲東京奧運代表蔡俊彥周日仁川站強勢殺入決賽，面對早前男花世界盃塞爾維亞站個人賽盟主馬連尼，港將初段落後4:8，其後收復失地反超11:10。最終雙方打成14:14下，蔡俊彥「決一劍」14:15遺憾告負摘銀。

蔡俊彥繼一九年大獎賽中國上海站個人賽銅牌後，再次站上世界賽頒獎台。今站也是本季世界盃和大獎賽最後一站，連同年初香港劍神張家朗於世界盃首站法國巴黎站個人賽奪得金牌，蔡俊彥這面銀牌可謂首尾呼應。男子花劍港隊總結以一金一銀完成賽季。

港劍擊運動員蔡俊彥。（FIE FB）

完成今站後，除了張家朗再次赴歐往法國集訓，蔡俊彥等所有男、女子花劍港將皆會返港，下月初出戰本地賽事會長盃。至六月中，蔡俊彥、吳諾弘、楊子加將前往首爾會合張家朗，一同出戰亞洲錦標賽。

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