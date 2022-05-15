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【第五波疫情】荃灣及東區污水樣本呈陽性　當區民政事務處共派逾15萬套快測包

社會 19:27 2022/05/15

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（政府新聞處圖片）

因應荃灣及東區採集到對新冠肺炎病持呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（15日）表示，荃灣民政事務處及東區民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約157,000套快速測試套裝。

荃灣民政事務處透過物業管理公司，向珀麗灣的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測，並透過鄕事委員會，向田寮新村、馬灣大街村及馬灣漁民村屋的住戶派發快速測試套裝作自願檢測。

此外，東區民政事務處透過物業管理公司，向佳翠苑、曉翠苑、富怡花園、富景花園及富欣花園的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

市民可瀏覽衞生署衞生防護中心的示範短片，了解使用快速抗原測試套裝的方法。

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電1836119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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責任編輯：郭詩詩

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