【強制檢測】41處納入強檢 涉沙田愉翠苑、小西灣邨、半山禮賢閣等【附名單】
社會 21:28 2022/05/15
政府今（15日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處41個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】
任何人於5月9日至15日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月16日或17日檢測，指明地點如下：
- 沙田愉翠苑愉賢閣
- 沙田愉翠苑愉歡閣
- 沙田豐和邨和悅樓
- 馬鞍山迎濤灣1座
- 馬鞍山恆健街8號錦暉苑
- 馬鞍山銀湖‧天峰8座
- 馬鞍山錦英苑錦良閣
- 柴灣小西灣邨瑞盛樓
- 柴灣小西灣邨瑞樂樓
- 筲箕灣東欣苑歡欣閣
- 香港仔漁暉苑旭暉閣
- 半山區般咸道82號禮賢閣C座
- 半山區堅道128-132 號堅威大廈
- 西營盤均益大廈1期
- 灣仔灣仔道234-236號鴻業大廈
- 薄扶林華富(一)邨華樂樓
- 紅磡漆咸道北435-439號寶暉大廈
- 紅磡黃埔花園棕櫚苑4座
- 何文田窩打老道77B-77C號芝齡大廈
- 將軍澳康盛花園2座
- 將軍澳將軍澳中心12座
- 將軍澳叠翠軒1座
- 將軍澳都會駅城中駅6座
- 天水圍天祐苑祐康閣
- 天水圍天恒邨恒翠樓
- 天水圍天盛苑盛謙閣
- 屯門良景邨良賢樓
- 屯門邁亞美海灣3座
- 屯門翠寧花園1座
- 屯門新屯門中心5座
- 元朗原築2座
- 青衣長青邨青楊樓
- 青衣長康邨康順樓
- 青衣海悅花園1座
- 葵涌禮芳街15號葵福大廈
- 觀塘翠屏(北)邨翠柏樓
- 荃灣麗城花園2期7座
- 大埔天鑽13座
- 大埔富善花園1座
- 大埔汀雅苑雅群閣
另外，5月9日下午5時至晚上23時59分期間，曾身處 觀塘成業街19號成業工業大廈一樓12室御善私房菜皂人士，須於5月16或17日接受檢測。如市民曾於今年2月15 日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試的陽性檢測結果，無須按公告的規定進行檢測。
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責任編輯：TOPick港聞組