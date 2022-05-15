【強制檢測】41處納入強檢　涉沙田愉翠苑、小西灣邨、半山禮賢閣等【附名單】

▲ 港府公布強制檢測公告。（資料圖片）

政府今（15日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處41個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

任何人於5月9日至15日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月16日或17日檢測，指明地點如下：

沙田愉翠苑愉賢閣

沙田愉翠苑愉歡閣

沙田豐和邨和悅樓

馬鞍山迎濤灣1座

馬鞍山恆健街8號錦暉苑

馬鞍山銀湖‧天峰8座

馬鞍山錦英苑錦良閣

柴灣小西灣邨瑞盛樓

柴灣小西灣邨瑞樂樓

筲箕灣東欣苑歡欣閣

香港仔漁暉苑旭暉閣

半山區般咸道82號禮賢閣C座

半山區堅道128-132 號堅威大廈

西營盤均益大廈1期

灣仔灣仔道234-236號鴻業大廈

薄扶林華富(一)邨華樂樓

紅磡漆咸道北435-439號寶暉大廈

紅磡黃埔花園棕櫚苑4座

何文田窩打老道77B-77C號芝齡大廈

將軍澳康盛花園2座

將軍澳將軍澳中心12座

將軍澳叠翠軒1座

將軍澳都會駅城中駅6座

天水圍天祐苑祐康閣

天水圍天恒邨恒翠樓

天水圍天盛苑盛謙閣

屯門良景邨良賢樓

屯門邁亞美海灣3座

屯門翠寧花園1座

屯門新屯門中心5座

元朗原築2座

青衣長青邨青楊樓

青衣長康邨康順樓

青衣海悅花園1座

葵涌禮芳街15號葵福大廈

觀塘翠屏(北)邨翠柏樓

荃灣麗城花園2期7座

大埔天鑽13座

大埔富善花園1座

大埔汀雅苑雅群閣

另外，5月9日下午5時至晚上23時59分期間，曾身處 觀塘成業街19號成業工業大廈一樓12室御善私房菜皂人士，須於5月16或17日接受檢測。如市民曾於今年2月15 日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試的陽性檢測結果，無須按公告的規定進行檢測。

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責任編輯：TOPick港聞組