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【靈戲逼人】李佳芯解凍後被盡用　傳Ali抱恙辭演《靈戲逼人》由龔嘉欣頂上

娛樂 10:24 2022/05/16

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有傳李佳芯（Ali）因抱恙而辭演《靈戲逼人》，並由龔嘉欣頂上。

TVB一線演員李佳芯（Ali）自2019年被公司雪藏後一度被投閒擱置，直至Ali憑《愛美麗狂想曲》於《萬千星輝頒獎典禮2021》中奪得「最受歡迎電視女角色」，才再度獲TVB重用。

有指由於李佳芯屬於TVB的包薪藝人，因而Ali解凍後被盡用，既要拍劇、做綜藝節目主持，同時亦為品牌擔當代言人，工作不斷以致身體抱恙，最終辭演《靈戲逼人》，且由龔嘉欣頂上。

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TVB一線演員李佳芯（Ali）自2019年被公司雪藏後一度被投閒擱置，直至Ali憑《愛美麗狂想曲》於《萬千星輝頒獎典禮2021》中奪得「最受歡迎電視女角色」，才再度獲TVB重用。

有指由於李佳芯屬於TVB的包薪藝人，因而Ali解凍後被盡用，既要拍劇、做綜藝節目主持，同時亦為品牌擔當代言人，工作不斷以致身體抱恙，最終辭演《靈戲逼人》，且由龔嘉欣頂上。

【女神Ali】李佳芯再演人工智能人　主持清談節目《夢中．情．人》解夢

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劇接劇

Ali近日忙於拍攝《有種好男人》，並於劇中飾演吳偉豪的母親。據悉她拍畢《有種好男人》後，於下月便開始趕拍《靈戲逼人》，飾演一隻美艷女鬼並與張振朗譜出人鬼戀，此角色除了要求外貌姣好外，亦需要有好的演技，因此選角實在不容易。

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多線發展

工作接工作的Ali早前與黎諾懿、麥美恩及劉穎鏇為綜藝節目《仨心友行3》拍攝，之後又要在百忙中同時為myTV SUPER獨家節目《夢中．情．人》擔任主持，做到無停手。

近日傳出Ali因身體抱恙而決定辭演《靈戲逼人》，劇組對此大失預算，並臨時再找合適的演員頂替，最終監製王偉仁決定選擇合作過數次的龔嘉欣解決燃眉之急，而龔嘉欣亦被指將會是未來視后的大熱人選。

撰文 : TOPick柴犬出動

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