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【尚食劇透】第1集劇情預告　吳謹言演明代大長今與許凱再續戲緣

09:46 2022/05/16

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熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

《尚食》

由許凱、吳謹言主演的《尚食》，講述明朝永樂十九年，少女姚子衿（吳謹言飾）入選為尚食局宮女，在深宮中不斷成長並堅持對中華美食技藝的追求，最終收穫友情並邂逅愛情，與皇太子朱瞻基（許凱飾）一波三折的愛情故事。

第1集（16/5）

大明永樂年間，少女姚子衿赴宮廷尚食局掌膳之選。

適逢永樂帝班師回朝，宮中大宴群臣，城外犒賞三軍，光祿寺命尚食局協力籌辦，實則趁機刁難。

孟尚食欣賞姚子衿，但王司膳認為子衿擅自以藥入膳呈給皇上，理應受罰。

最新影片推介：林希靈陳安立專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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