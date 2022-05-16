【尚食劇透】第1集劇情預告　吳謹言演明代大長今與許凱再續戲緣

▲ 《尚食》

由許凱、吳謹言主演的《尚食》，講述明朝永樂十九年，少女姚子衿（吳謹言飾）入選為尚食局宮女，在深宮中不斷成長並堅持對中華美食技藝的追求，最終收穫友情並邂逅愛情，與皇太子朱瞻基（許凱飾）一波三折的愛情故事。

第1集（16/5）

大明永樂年間，少女姚子衿赴宮廷尚食局掌膳之選。

適逢永樂帝班師回朝，宮中大宴群臣，城外犒賞三軍，光祿寺命尚食局協力籌辦，實則趁機刁難。

孟尚食欣賞姚子衿，但王司膳認為子衿擅自以藥入膳呈給皇上，理應受罰。

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