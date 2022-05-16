此為 hket App 限定文章 免費下載即享足本內容 前往 掃描開啟: 訂戶按此，繼續瀏覽 【尚食劇透】第1集劇情預告 吳謹言演明代大長今與許凱再續戲緣 09:46 2022/05/16 分享： 分享： 熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 ▲ 《尚食》 由許凱、吳謹言主演的《尚食》，講述明朝永樂十九年，少女姚子衿（吳謹言飾）入選為尚食局宮女，在深宮中不斷成長並堅持對中華美食技藝的追求，最終收穫友情並邂逅愛情，與皇太子朱瞻基（許凱飾）一波三折的愛情故事。 第1集（16/5） 大明永樂年間，少女姚子衿赴宮廷尚食局掌膳之選。 適逢永樂帝班師回朝，宮中大宴群臣，城外犒賞三軍，光祿寺命尚食局協力籌辦，實則趁機刁難。 孟尚食欣賞姚子衿，但王司膳認為子衿擅自以藥入膳呈給皇上，理應受罰。 最新影片推介：林希靈陳安立專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【TVB救收視】方東昇《尋人記II》下周四推出 《尚食》吳謹言許凱「延禧CP」搶收視 13:11 2022/05/15 【TVB救收視】方東昇《尋人記II》下周四推出 《尚食》吳謹言許凱「延禧CP」搶收視 【雙生陌生人】賴慰玲早獲黃秋生大讚好演技 盤點Winki歷年出色演出 12:32 2022/05/05 【雙生陌生人】賴慰玲早獲黃秋生大讚好演技 盤點Winki歷年出色演出 【雙生陌生人】馬德鐘入行29年熱盛不減 改硬漢型佬形象演喜劇：喜歡意想不到的東西 15:09 2022/05/12 【雙生陌生人】馬德鐘入行29年熱盛不減 改硬漢型佬形象演喜劇：喜歡意想不到的東西 你可能感興趣 【TVB救收視】方東昇《尋人記II》下周四推出 《尚食》吳謹言許凱「延禧CP」搶收視 13:11 2022/05/15 【TVB救收視】方東昇《尋人記II》下周四推出 《尚食》吳謹言許凱「延禧CP」搶收視 【雙生陌生人】賴慰玲早獲黃秋生大讚好演技 盤點Winki歷年出色演出 12:32 2022/05/05 【雙生陌生人】賴慰玲早獲黃秋生大讚好演技 盤點Winki歷年出色演出 【雙生陌生人】馬德鐘入行29年熱盛不減 改硬漢型佬形象演喜劇：喜歡意想不到的東西 15:09 2022/05/12 【雙生陌生人】馬德鐘入行29年熱盛不減 改硬漢型佬形象演喜劇：喜歡意想不到的東西 尚食 電視劇 TVB