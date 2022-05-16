【消委會】逾8成沖洗式髮膜存致敏風險　5款樣本檢出致敏防腐劑

▲ 42款樣本檢出香料致敏物質。（消委會圖片）

不少人為了擁有一把亮麗秀髮，都會定時使用沖洗式髮膜以加強護髮效果。不過，消委會檢試市面上50款沖洗式髮膜，發現當中42款檢出香料致敏物質，其中逾半檢出3至9種香料致敏物質、11款檢出的香料致敏物質總量較高，更有4款檢出歐盟禁用的香料致敏物質。

是次檢測的50款沖洗式髮膜樣本，售價由14元至680元，當中有20款樣本沒有特別建議每星期的使用次數，10款建議可以每天使用，其餘20款則建議每星期使用1至3次不等，部分樣本按不同髮質建議使用次數。在50款樣本中，有總評取得5分的13款樣本，最平的僅64元，涉Botaneco Garden的「日本山茶籽油護髮膜」。

8款沒有檢出香料致敏物質的樣本：

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LA BIOSTHETIQUE絲柔滋養修護髮膜

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Moist Diane 香水貴油深層修護護髮膜

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5款樣本檢出致敏防腐劑 1款樣本超出內地和歐盟標準上限1.1倍

為避免細菌和微生物的滋生，並延長產品的保質期，不少個人護理產品都會加入「甲基異噻唑啉酮」（MIT）和「甲基氯異噻唑啉酮」（CMIT）等防腐劑，惟使用相關產品後出現皮膚敏感的情況越來越受關注。消委會在在50款樣本中，發現有5款樣本檢出CMIT及／或MIT，其中amika牌的「Lifesaver Treatment Mask」樣本檢出的總量為0.00315%（31.5ppm），超出內地和歐盟標準上限1.1倍，但其成分列表並沒有標示相關防腐劑成分，資訊準確度明顯不足。

而Leonor Grey牌「茉馨精華焗油」檢出的CMIT／MIT混合物總量為0.00146%（14.6ppm），雖然沒有超標，但亦相當接近規定的濃度上限。餘下的3款樣本「PANTENE」、「BOTANIST」和 「澳寶」雖然符合內地和歐盟的上限規定，但當中2款並沒有以中文或英文詳細標示產品的成分資料。

香港醫學會會董及皮膚專科醫生陳厚毅提醒，消費者日常使用多種的沐浴產品可能都含有可致敏防腐劑例如CMIT/MIT混合物。如果髮膜產品中CMIT/MIT混合物含量較高，除了可能影響頭皮、額頭、耳背、頸背等位置外，在沖洗過程中亦可能影響背部及身體等不同部位，可能出現有皮膚痕癢、灼熱，嚴重者更可能出現脫髮情況。

4款樣本檢出歐盟禁用香料致敏物質

此外，不少護髮產品亦有添加香料，為另一潛藏致敏危機。消委會發現有4款樣本檢出歐盟及／或內地禁用的香料物質，其中1款檢出高致敏性的致敏物新羚蘭醛（HICC），檢出量為0.009%，涉澳寶牌的「一分鐘焗油」。另有3款樣本檢出BMHCA，含量介乎0.0012%至0.0047%，不符合歐盟最新規定，分別為「KOSE Je L’aime」、「TSUBAKI」和「THANN」。

逾半樣本檢出3至9種香料致敏物質

消委會又發現，50款樣本中，有27款樣本檢出3種或以上香料致敏物質，當中8款更檢出6至9種。另有11款樣本檢出的香料致敏物質總量相對較高，由約0.11%至約0.52%不等，當中8款所含的香料致敏物質主要為苯甲醇（benzyl alcohol），它可存在於精油成分中的香料物質，亦可作防腐劑使用。

2款檢出游離甲醛包括標榜天然有機樣本

另外，「ORIBE」和「MOROCCAN OIL」檢出游離甲醛，檢出量分別為0.020%及0.021%（相等於200ppm和210ppm），雖然符合內地總量上限規定，但其濃度超過歐盟消費者安全科學委員會的警示限值建議，建議該等產品作出「產品含甲醛」的警示，以減低對甲醛過敏人士出現過敏性接觸性皮膚炎的風險。

若按相關樣本的建議使用方法，讓產品停留在頭髮及皮膚上5至10分鐘，或會增加出現過敏的機會；而「Naturals by watsons」更標榜「超過90%天然成分」及「95%源自天然」，強調產品具有機認證的成分、「溫和無憂」及沒有添加多種化學成分。消費者不宜盡信聲稱，應檢視產品成分資料，並要留意使用後會否出現敏感情況。相關生產商亦建議加入「產品含甲醛」的警示，以增加對甲醛過敏人士的保障。

品牌回應

「 澳寶」的生產商表示 ， 是次檢測的樣本為2021年5月生產的批次，而該公司自去年7月起已經改用不含新鈴蘭醛（HICC）的配方，確保產品符合內地及歐盟相關規定。該公司亦相信現時供應市面的批次均為新配方產品。

「KOSE Je L’aime」的生產商表示，是次檢測的髮膜樣本檢出的香料致敏物質含量均低於歐盟需要標示的水平。至於樣本檢出BMHCA，該公司認為現時本港未有禁用相關香料物質，強調產品所用的香料符合國際日用香料香精協會（IFRA）相關的安全標準要求。此外，該公司認為樣本檢出的對羥基苯甲酸酯含量符合內地和歐盟相關規定。

消委會建議

消委會建議，消費者在選購和使用沖洗式髮膜，按個人頭髮的性質、狀態，和使用習慣選擇適合的髮膜產品。如產品建議可以每日使用，或者建議停留在頭髮的時間較長，消費者都應特別留意其成分列表，避免選用含有可致敏防腐劑CMIT／MIT混合物、可釋出甲醛成分，或多種香料致敏物質的產品。

另外，消委會指出即時性護髮產品的使用時間較短，一般只需等待約5分鐘然後沖洗，較適合頭髮損傷問題不大的人士使用。至於深層護理的護髮產品，理論上含較高濃度的有效成分，建議駐留在濕髮上的時間一般亦較長，普遍適用於極度乾燥和受損的頭髮，尤其在接受染燙等處理程序後使用。

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責任編輯：郭詩詩