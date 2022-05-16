【消委會】3款腸仔含抗菌素代謝物有樣本超標13倍　過量或致關節軟骨退化

▲ 3款腸仔含抗菌素有樣本超標13倍，攝取過量或致睪丸退化。

男性注意！多吃香腸暗藏生殖器官退化風險。消委會測試30款香腸，有3款檢出微量內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物「氨基脲」（SEM），其中1款的檢出量更超出歐盟標準13倍；實驗發現呋喃西林或動物令睪丸退化及未能正常射精；另有2款檢出具致癌性和基因毒性的多環芳香烴。消委會建議當局參考歐盟，制定法例規管以上物質。

3款檢出可致男性生殖器官退化物

3款樣本檢出「氨基脲」的產品是「御品皇」、「a lfresco」及「厨師牌」，含量分別為每公斤4.0微克、6.1微克及14微克，均超過歐盟每公斤不可超過1.0微克的標準，其中「厨師牌」更超標13倍；消委會已將相關結果轉交食物安全中心跟進。

根據以往的研究顯示，呋喃西林或損害實驗動物的生殖器官，令睪丸退化及大量精子未能成功釋放，亦可能令實驗動物的軟骨細胞紊亂，使關節軟骨退化，四肢變形，不過其致癌性尚未確定。該會建議當局可參考歐盟的做法，修訂相關法例以規管這些硝基呋喃類物質及其代謝物，給予市民更大的保障，亦可以讓生產商有明確的法例可依。

▲ （消委會提供）

「City' super」樣本檢出致癌物

另外，有2款檢出具致癌性和基因毒性的多環芳香烴，「TOPVALU」檢出每公斤含0.9微克苯并[a]蒽和0.6微克䓛，PAH4的總和為每公斤1.5微克 ； 而 「City' super」則檢出每公斤含0.5微克苯并[a]芘和0.9微克苯并[b]熒蒽，PAH4的總和為每公斤1.4微克。

該2款樣本檢出的多環芳香烴可能與其經煙燻製作有關。雖然檢出量沒有超過歐盟的限量，但由於多環芳香烴均屬基因致癌物，在確保食物安全及保障公眾健康為前提下，消委會促請有關生產商改善產品中的多環芳香烴含量。

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記者：陳麗娜