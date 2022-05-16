【第五波疫情】有食肆現群組染疫屬個別情況　中大教授：病毒繁殖率仍低毋須一刀切社交距離措施

▲ (陳國峰攝)。

中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安今日（16日）表示，現時只有個別食肆爆發染疫群組，毋須一刀切社交距離措施，當局可以就某些處所作出調整，又預料未來1至2星期確診個案有機會回升到低4位數，但不會到第5波疫情高峰的情況。

郭健安接受電台訪問時指，近期有數千個食肆恢復營業，其中有數個食肆出現群組染疫個別情況，見到星月樓染疫群組，從數據可見源於空氣不流通或環境污染因素等，在男女廁所樣本有陽性污染物，在過千食肆中只有數個食肆出現染疫群組，認為現階段百分比仍維持低水平，所以暫時毋須大幅度調整社交距離措施。同時在每日200至300確診宗數中，只牽涉10至20宗個案，基於低水平下，現時仍可以接受。但若這些群組數目佔比例開始增加，又即將放寬第二階段防疫措施，可以在某些處所作出調整，未必再需要一刀切社交距離措施。

他又稱，經歷數波疫情，社會出現免疫屏障，加上接種第三針疫苗保護，即使人與人之間增加，病毒即時繁殖率已減低，現時病毒繁殖率由最低位跌至0.3或0.4，而近日升回0.8至1水平，基於市民接觸增加有所上升，暫時未去到今年2至3月嚴重情況出現，現時本港大部分人感染BA.2病毒株，關鍵位是否有新變種病毒傳入本港而增加病毒傳播率。

對於港大模型推算，未來1至2星期會出現第6波疫情。他則稱對目前情況感樂觀，因為早前推算已有百萬人染疫，加上第3針的保護力足夠，但繁殖率近日有上升，這兩個星期有機會輕微上升，確診個案可能會回升到低4位數，是第五波疫情餘尾的反彈，預計在冬季前市民的第3針免疫水平下降，又或者有新變種病毒出現，才會出現第6波疫情。

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記者：余思嵐





