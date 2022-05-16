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【生仔考牌】任由幼女寵物公園獨自拋波餵零食　狗仔一擁而上場面失控

親子 11:27 2022/05/16

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小朋友拋波大聲下達指令，令狗狗失控。

寵物公園是毛孩的樂園，不過如有在場有小朋友，就要小心看管免生意外。有網民近日就在社交平台發文，指在將軍澳環保大道寵物公園，見到一名年幼女童，自行用波及零食「訓練」自家狗隻，但由於她下達指令時聲音太大，吸引其他狗狗一擁而上，興奮狂搶。

不少家長都喜歡趁假日攜同小孩和毛孩一同到寵物公園耍樂。網民在Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，分享在寵物公園遇到的驚險場面。文中指，事發地點為將軍澳環保大道寵物公園。當時有一名母親，帶著年紀看似正讀初小的女童，以及一隻大狗，進入公園的「大狗區」，「個女不停大聲叫隻狗做呢樣，做嗰樣，後來個𡃁妹攞咗個波出嚟，掟出去叫自己隻狗執。」

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不過，由於女童下達指令時，未有控制聲量，令其他狗狗也被其指令聲吸引，而一眾大狗見到女童拋波，亦追著爭搶，後來佢隻狗搶輸咗，個細路女就喺度大聲發脾氣」。

此時情況已經接近失控，「場面上，丟波、搶波，加上尖叫聲此起彼落，其實有啲狗已經好興奮」。未幾，女童更取出一包寵物零食，想訓練自家狗狗，並再次高聲下達指令，「狗仔大部分都為食，見嘢食就一齊衝過去。然後妹妹可能嚇親，大聲尖叫，成包零食拋出嚟，天女散花咁飛開，於是狗群就更加興奮地搶」。

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投稿者形容，當時場面相當混亂，「啲大狗衝過去係完全可以撞飛佢（女童）」，而女童母親見狀竟沒有阻止。

帖文引起不少網民議論，有人直指，「好多家長都係咁，放啲小朋友入去狗公園玩，無論家長係咪狗主都好喇，真係要睇實小朋友，如果唔係之後有咩事又怪責啲狗」；「最慘係有咩事明明係個女自己攞黎,但會入晒其他狗數」。

內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳

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