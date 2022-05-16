【消委會】小蛋酥及乳酪粒類嬰幼兒小食含糖高　1日內進食1.3包即超標

▲ 小蛋酥及乳酪粒類嬰幼兒小食含糖高，增加蛀牙和肥胖的風險。（iStock圖片）

雖然本港現時未有為嬰幼兒食品的糖和鈉含量制定高低的定義，但在嬰幼兒時期經常進食過甜或過鹹的食物，或使嬰幼兒養成嗜甜或鹹的口味，甚或影響其成年後的飲食習慣。消委會檢視市面上37款嬰幼兒小食，發現小蛋酥（小饅頭）和乳酪粒類的小食糖含量最高，達到「高糖」定義，當中每100克糖含量標示值最高的「日東Ildong」乳酪小溶豆（藍莓），1日內進食1.3包便會超出世衞建議的游離糖攝入量上限。

超過5成有提供糖含量樣本屬於高糖食物

消委會參考食物安全中心為一般食品（供36個月或以上人士食用）所訂的「高糖」、「高鈉」食物參考水平，和《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（下稱《規例》）為一般預先包裝食物訂定的「低糖」和「無糖」定義，與樣本的糖和鈉含量作比對。其中，25款有糖含量資料的樣本中，只有米餅類的「Bebecook」、「Bebefood」和「Ddoddomam」屬「無糖」。而泡芙類的「寶寶百味」、「丘比」及其他榖類小食類的「貝拉米」達「低糖」定義。

不過，有13款樣本標示的糖含量高於每100克15克，達食物安全中心所訂的「高糖」食物糖分參考水平。樣本分別為小蛋酥類的「森永」和「西村」；其他穀類小食的「Babybio」、「Farley's」、「森永」等；以及全部6款乳酪粒樣本。

每100克糖含量標示值最高的樣本為「日東Ildong」的乳酪小溶豆（藍莓），食用1份7.2克會攝入5.8克糖。每日需攝取800千卡的1歲幼兒，1日內進食1.3包「日東Ildong」的乳酪小溶豆（藍莓），便會超出世衞建議的游離糖攝入量上限。

小蛋酥（小饅頭）和乳酪粒糖含量最高

另外，消委會發現研究中全部有提供糖含量的2款小蛋酥，和全部6款乳酪粒樣本均達「高糖」定義，而且該8款樣本的糖含量亦為25款有標示或提供糖含量的樣本中最高，含量均達每100克30克以上。雖然，另外4款沒有提供糖含量資料的小蛋酥樣本，糖均排列於成分表上的第2位，糖含量有機會頗高。消委會建議購買這2類嬰幼兒小食時，應細閱成分表和營養標籤上的糖含量，建議不要選擇游離糖來源於成分表排序較前的產品。

至於鈉含量，各樣本的鈉含量標示值由每100克0至900毫克，均遠低於不同地區對6至36個月嬰幼兒所建議的每日攝取量。正常食用情況下，應不會對嬰幼兒健康造成影響。惟當中11款標示的年齡範圍都適用於1歲以下，均不符各地提出「供1歲以下嬰幼兒食用的食物不應添加鹽」的建議。

乳酪粒「Bruno Choice」的分銷商表示其產品含有47.76％真水果，產品的部分糖來自水果的天然糖分而不是添加糖。「Kiwigarden」的分銷商表示為配合更健康飲食，廠商已推出無加糖系列供消費者選購。

消委會建議嬰幼兒時期是人體生長發育的重要階段，家長應為他們安排多元化及均衡飲食，香港營養師協會提醒家長在安排嬰幼兒進食小食時，應該注意幾項重點：

供應時間：應與正餐相隔至少1.5小時 ， 以免影響正餐食慾

供應分量：應佔全日能量及營養攝入量不多於10％（早午晚3餐則各佔約30％）

營養價值：避免高鹽高糖高脂的加工製品，多選擇含豐富膳食纖維、鈣質、鐵 質、維他命D的食物

質、維他命D的食物 安全考量：避免蜜糖（1歲以下 ） 、咖啡 因、未經巴士德消毒的奶製品、容易硬 噎的食物

供應性質：應作能量及營養補給，切勿 利用「重口味」小食作獎勵，亦不應取替 正餐，以免引致偏食習慣及帶來不良的 健康影響

什麼是游離糖？

根據世界衞生組織，游離糖是製造商、廚師或消費者在食品中添加的所有單糖和雙糖，以及蜂蜜、糖漿、果汁和濃縮果汁裡的天然糖分。成分表上如有列出白砂糖、蔗糖、葡萄糖、濃縮果汁、果泥等，該產品屬於含有游離糖。而水果、蔬菜、牛奶所含的天然糖分則並非游離糖。

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記者：李榮忠