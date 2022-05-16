【靚仔歌手】網民選8大香港靚仔歌手　MIRROR成員沒一位能上榜？

每一個人對「靚仔、靚女」的看法定義也有不同，在娛樂圈中擁有亮眼顏值的歌手也當然更受關注，或者會被納入為偶像派歌手。

討論區內的網民就以「盤點八大本地靚仔男歌手」為題發帖文，有不少人夫歌手上榜，可是近年成為城中熱話的MIRROR，卻沒有任何一位成員上榜！那麼當中的排名，又是否大家的心水呢？

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第8位 林峯

現年42歲的林峯屬「演而優則唱」的一族，首支主唱的歌曲屬無綫電視劇《覆雨翻雲》片尾曲《領會》。他又先後5次於紅館舉行演唱會，近日則先後亮相ViuTV《Chill Club》與TVB的《勁歌金曲》。

林峯擁有「Chok峯」之稱，有說起源是因為他在劇集《談情說案》中的專注表情，而被網民界定為「Chok」。他更在2012年推出度身訂造的歌曲《CHOK》。

發帖的網民指林峯在2007年至2008年「溏心風暴 + 歌手新人時期好靚仔」。不過，林峯出道至今都一直惹來整容疑雲。而他自入行以來大多留有瀏海、左右兩邊剷青，現時則為拍新戲而剪了平頭裝，被指土味十足。

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第7位 林德信

被網民認為「瑜珈 Look 一流」的林德信（Alex）上榜。身為林子祥兒子的他，以「星二代」身份於2012年推出歌曲，更曾推出兩張EP。近年，他與父親合唱洗腦歌曲《Yuu》。

而向來勤做健身、瑜伽，擁有健碩身型、陽光膚色，再加上擁有迷人電眼，屬不少網民心目中的運動型男神。

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第6位 周柏豪

「星夢歌手」周柏豪上榜，網民稱「雖則家下崩壞又用鼻窿做戲，但係出道確實靚仔。我最喜愛歌曲：六天，一時無成，Imperfect」。

柏豪於2007年出道，一加入樂壇就成為青春少女的偶像。「比比鳥頭」（即Undercut）是他的標誌性髮型，也曾掀起了一陣熱潮。

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第5位 周國賢

「周爸爸」周國賢在2004年以個人名義出道，網民認為他屬於「五官最端正」。

他在日本留學時結識了來自韓國的同學李美英，並於2002年定居香港並結婚。

他在2020年於電影《一秒拳王》中飾演周天仁，他為了演拳手角色而暴食增肥，再練出一身古銅色肌肉，十分養眼。

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第4位 古巨基

同樣為人夫、人父的古巨基（基仔）上榜令人意外，畢竟他出道以來都是走實力派路線。他曾於2004年度《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中曾奪得叱咤樂壇男歌手金獎、叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎。

基仔不時都被指與年青時的孫中山先生「撞樣」，被指有如前世兄弟，相似得令人震驚。

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第3位 古天樂

古天樂初出道時青靚白淨，故有「白面古天樂」之稱。及後，他透過健身及曬黑皮膚轉換形象，接拍多過影視作品。

他曾與謝安琪合唱《(一個男人) 一個女人 和浴室》，入圍叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2018「我最喜愛的歌曲」最後五強，他更該年的「我最喜愛的男歌手」。而其經典歌《今期流行》而今仍為人熟悉。

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第2位 許廷鏗

「牙醫歌手」許廷鏗（Alfred）參加《超級巨聲》入行，憑標誌樣貌而被封為「將軍澳吳尊」。

他入行至今擁有多首代表作，如：《螞蟻》、《青春頌》、《我們與愛的距離》。他於2017年離開星夢娛樂、轉投華納唱片，再於2021年自立門戶成立「自許紀錄」，於早前推出自己的首張黑膠專輯。

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第1位 張國榮

一代巨星張國榮 (哥哥)當年憑靚仔外表加動人的歌聲吸引萬千觀眾喜愛，雖然哥哥至今離世近19年，不過他仍然活在一班粉絲的心中，永遠是他們心目中的偶像。每年哥哥的死忌仍有不少粉絲悼念，更指他男神的地位無人能代替。

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