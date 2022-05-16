國家衛健委推薦恢復期中藥處方 助大人小朋友斷「長新冠」徵狀

中醫點樣睇「長新冠」？

中醫角度，新冠康復者臨床多見患者的症狀是「肺脾兩虛」，即是「肺氣虛」和「脾氣虛」同時出現。不論大人或者小朋友，患者的肺和脾臟都會出現虛損不足的現象︰

國家衛健委 - 肺脾氣虛症要食咩？

中醫治療「長新冠」

補肺、健脾胃是關鍵

國家衛健委發佈新冠疫症的診療方案(試行第九版)中提及恢復期推薦處方，大家不妨煲藥試試，補肺健脾，幫助恢復健康。

診療方案恢復期處方

特點︰補肺、健脾胃

以上推薦處方中具有9種藥材中，大多入肺、脾、胃經︰

復健要煲藥未必有時間？ 無時間煲藥 中成藥推介

無時間煲藥？有沒有現成方便立刻可以服用的中成藥呢？

比較市場上的中成藥，發現位元堂猴棗除痰散的處方和國家衛健委的恢復期推薦處方一樣含有︰

健脾益肺的黨參和白朮

健脾寧心的茯苓

燥濕化痰的法半夏

清熱解毒的甘草

理氣健脾的陳皮

位元堂猴棗除痰散全處方能除痰止咳、祛風定驚、止吐止瀉、健脾益胃，並適用於消化不良及偶發性腹瀉。中醫師建議，不論大人和小朋友，均可以服用。注意服用量要跟隨產品說明食用︰三個月至十二個月嬰兒：每日兩次，每次一支。一歲小兒或以上：每日兩次，每次兩支。

位元堂猴棗除痰散

除痰止咳、健脾益胃

連續8年香港銷量No.1^，香港製造，信心保證

蘊含猴棗、黨參、茯苓等珍貴藥材

3個月或以上小朋友或大人均適用

建議零售價：$125

由即日起至6月30日，位元堂門市及網店仲有限時組合及低至83折優惠，快啲嚟位元堂趕走「長新冠」不適啦！



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^ 根據Nielsen 2013年6月至2020年5月全港化痰止咳藥(猴棗散類別)零售調查報告及IQVIA 2020年6月至2021年5月全港化痰止咳藥(猴棗散類別)零售調查報告

(特刊)