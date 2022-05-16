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【聲生不息】李克勤唱《最佳損友》想起劉德華　黃偉文歌詞疑影射楊千嬅？

娛樂 10:40 2022/05/16

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李克勤唱陳奕迅《最佳損友》。

《聲生不息》昨晚（15日）播出第二場公演的合作舞台。早前克勤在首場合作舞台中，聯手李健合唱《花火》，獲得一眾好評。而在第4集，克勤與新生代歌手毛不易合唱陳奕迅的《最佳選友》之後再次成為熱搜。

今集節目以「一生所愛」為主題，克勤以《最佳損友》這首經典歌曲來講述關於友情的故事，特別唱到「朋友 我當你一秒朋友 朋友 我當你一世朋友」，表達對朋友情誼的珍重，娓娓道出了時間的無情與人生的無常。

克勤跟毛不易合唱。

克勤提到唱《最佳選友》時，想到的是好友劉德華。二人是多年好友，華仔曾經在克勤最無助的時候，說了一句：「交給我，我幫你解決。」因此歌詞就像是道出克勤與華仔的堅固友誼。

對於友情的維繫，克勤有感年代不同，方法亦都不一樣，「以前我唱譚詠麟的《朋友》的那個年代，那個年代我的電話裏面，電話號碼大概只有二十、三十個，現在可能有二百個聯絡的電話，時代真的不一樣了，維持的方法也不一樣了。」

《聲生不息》

演唱完畢，克勤表示將綵排時的片段發給陳奕迅。「綵排完後，我就把那個綵排片段就發給原唱者（陳奕迅），他還給我一些加油的說話，他說：『兄弟，不要唱爛我的歌。』說笑說笑，他說他也沒想過會有這樣的，兩個男生對唱的感覺。」節目結束後，克勤的《最佳損友》立即衝上熱搜16位，認真厲害。

傳Wyman影射千嬅

於2006年面世的《最佳損友》，是陳奕迅代表作之一，填詞人是黃偉文。當時曾有傳是Wyman以此歌影射跟楊千嬅的友情。

事緣當時楊千嬅歌曲甚受歡迎，兩大詞人林夕和黃偉文也為她寫了不少歌，可是有指Wyman不滿每張碟自己寫的作品如《野孩子》、《可惜我是水瓶座》等都沒有用作第一首主打，而都選了林夕為千嬅寫的詞，故令Wyman耿耿於懷，並以《最佳損友》來暗示跟對方的關係。

坊間傳二人暗裡不和多年，至2012年黃偉文舉行作品集演唱會，正懷孕的千嬅現身做嘉賓，，外間也視此為破冰之舉。到2015年，黃偉文再為千嬅寫了一首講友情的《最後的債》，講述由分道揚鑣至冰釋前嫌。

最新影片：林希靈陳安立訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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