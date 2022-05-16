【消委會測試】9成香腸屬「高鈉」　5歲女童日吃4條即超標

消委會發現30款香腸中，28款含高蛋白質，惟15款屬高脂及26款屬高鈉食物，5歲女童日吃4條最高鈉的「Harvest Creek」即超標。該會提醒消費者，長期進食可能會增加患高血壓、致癌或致關節軟骨退化的風險，應減少進食香腸、火腿及火雞片等加工肉類。報告中未有「Harvest Creek」生產商的回應。

有3款檢出微量內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物「氨基脲」（SEM），其中1款的檢出量更超出歐盟標準13倍；實驗發現呋喃西林或動物令睪丸退化及未能正常射精，或致關節軟骨退化（詳情即看【下一頁】）。

9成香腸屬「高鈉」

是次測試的香腸有20款屬冷藏，7款屬冷凍和3款屬室溫。所有樣本檢出的鈉含量差異頗大，由每100克含565毫克至1,280毫克不等，相差超過1倍。9成香腸樣本達到食安中心的「高鈉」食物水平，即每100克固體食物含超過600毫克鈉，沒有樣本屬「低鈉」。以鈉含量最高的「Harvest Creek」為例，成人及5歲女童分別日吃5條及4條即超標。

「TOPVALU」最高脂 5歲女童日食6條已超標

此外，有15款屬「高脂」食物，即每100克固體食物含超過20克總脂肪，沒有樣本屬「低脂」；平均總脂肪含量每100克含20克，較過往消委會測試的火腿樣本（4.4克）及火雞片樣本（3.2克）的平均總脂肪含量分別高出3.5倍及近5倍，甚至略高於午餐肉樣本的平均總脂肪含量（18.0克）。當中以「TOPVALU」最高脂，每百克含35.6克脂肪，5歲女童一日食6條已超標。

日吃2份香腸煎蛋即食麵、熱狗鈉攝取量即超標

香腸是港人日常點選的食材，包括食客熱選的茶餐廳香腸煎蛋即食麵及小朋友的「至愛」熱狗。然而按消委會估算，一碗加入1隻煎蛋、1條香腸，和少許蔬菜的即食麵，其總鈉含量可達1,612毫克，佔成人每日建議鈉攝入限量約81%；而一份添加醬汁的香腸熱狗的總鈉含量亦達795毫克，佔5歲女童每日建議鈉攝入限量（1,300毫克）約61%。消委會提醒，切勿慣常以香腸作為日常正餐的主要食材，只宜偶作輕食，以避免因長期攝取過多鈉，增加患上高血壓的風險。

逾3成樣本營養素含量與標籤不符

香腸的營養標籤準確度亦有待改善，逾3成樣本檢出的營養素含量，與標示值的差距超出規定容忍限2成。其中1款香腸樣本的糖含量，與標示值相差達2.5倍，相關檢測結果已轉交食物安全中心跟進。消委會強調，錯誤的營養標籤資料有機會誤導消費者選購不合適的產品，對心臟病、糖尿病等長期病患者的健康影響尤甚，敦促生產商從速糾正標籤內容，為消費者提供準確的資訊。

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記者：陳麗娜