【蝨患困擾】朱智賢飽受木蝨煎熬患創傷後遺症　4招防治木蝨方法大公開

▲ 朱智賢飽受木蝨煎熬導致失眠、食欲不振，嚴重影響生活。

TVB劇集《食腦喪B》在上周播完，有份參演的朱智賢在昨日（5月15日）於個人社交平台自爆被「吸血」，兇手是難以殲滅的木蝨，她更晒出被咬的證據，整對美腿卻佈滿又紅又腫的紅點，隔住屏幕都覺得痕！

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失眠兼無胃口

她透露，早前飽受木蝨困擾整整一個月，導致失眠兼食欲不振，嚴重影響生活，最後抵不住離家出走：「在家裡懷疑發現木蝨嘅蹤影，木蝨呢兩個字聽就聽得多，原來當佢出現喺你屋企嘅時候，係真係好可怕。」

朱智賢再詳述當中煩惱：「整整一個月時間受到困擾，咬左嘅皮膚會又痕又痛起水泡，而被咬嘅次數係每日增加。去到最後兩個星期完全瞓唔到，每日係會痕到醒！就算食咗會令人昏迷嘅抗組織安藥都無用，一樣係會痕醒！！！我數過total有40幾粒。」

此事已嚴重影響其生活：「由於已經嚴重影響到我日常生活，夜晚訓（瞓）唔到覺，日頭會因為長期睡眠不足而唔可以正常function到個人，亦都無胃口食野。」

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創傷後遺症

朱智賢最後找了滅蟲公司上門解決問題，經過兩次滅蟲行動，木蝨終於被根治。

可惜噩夢仍未完結：「返到屋企始終都係會好驚，我上網睇好多人受木蝨煎熬之後都會有創傷後遺症，原來係真㗎！我尋晚第一晚返屋企瞓覺（一直都唔係好敢返屋企訓），成晚已經好驚唔係好瞓得着，然之後我仲發惡夢成張床有好多木蝨同牛蜱，總之好多吸血嘅嘢都喺我張床度咬我，跟住我就嚇醒咗………」

她透露將全屋進行大清潔，還重新洗過所有衣服及廚具，加上有養狗需要徹底清潔殺蟲藥。她希望腿上疤痕盡快消退：「今次呢個經歷又再remind我，做人最緊要身體健康，無病無痛，如果唔係真係唔會開心。喺呢度亦都希望大家身體健康，希望我今晚可以好好訓一覺。」

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防治木蝨方法

1. 用吸塵器處理

用吸塵器於家居四周抽吸，以捕捉四處逃逸的床蝨。

市民亦可在吸塵器的收集袋中，先加入一些殺蟲劑，使吸入收集袋中的床蝨中毒死亡。

2. 清洗紡織品

先用密封厚膠袋或膠箱盛載被木蝨/床蝨污染的衣物、床單、窗簾等。

用不低於80°C的熱水浸泡或徹底清洗

若以乾衣機將衣物、被舖焗乾更佳。待木蝨/床蝨患處及懸掛衣物的衣櫃等地方經防治處理，確保沒有木重/床蝨後才放回原處。

3. 蒸氣噴射

使用會噴出高溫蒸氣的機器，以約80°C的溫度消滅表面及藏在細縫（包括床墊、梳化墊、窗簾、各種家具等）的木蝨/床蝨。

沒被高溫蒸氣殺掉的木蝨/床蝨可能會再次出現，故需施用具殘留性的殺蟲劑預防木蝨/床蝨再現。

預防

預先在吸塵器收集袋加入一些殺蟲劑，用吸塵器於家居四周抽吸，以捕捉四處逃逸的木蝨/床蝨。

使用天然矽藻士製成的粉劑，施放於木蝨/床蝨出沒及匿藏處。

矽藻士能磨損木蝨/床蝨表皮，使其脫水而死。